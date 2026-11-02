أمام عجمان والهلال.. الاتفاق يفقد لارسون والغنام وديمبيلي

تلقى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم ضربة قوية، بعد تأكد غياب ثلاثة من لاعبيه عن مواجهتيه أمام عجمان الإماراتي، ضمن منافسات دوري أبطال الخليج، والهلال في دوري روشن السعودي.

ووفق مصادر خاصة بـ «الرياضية»، كشفت الفحوص الطبية عن إصابة الجناح السويدي جوردان لارسون في العضلة الخلفية، وحاجة زميله الجناح خالد الغنام إلى تثبيت الكتف.

وسيخضع اللاعبان، بحسب المصادر، إلى برنامج علاجي وتأهيلي يمتد ثلاثة أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

في المقابل، يواصل المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي برنامجه العلاجي والتأهيلي، وتُقدِّر المصادر المدة المتوقعة لاستكمال تعافيه بأسبوعين كاملين.

وبذلك، يفقد الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، ثلاثة من خياراته الهجومية خلال المواجهتين الخليجية والمحلية.

ويستضيف الاتفاق فريق عجمان، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثالثة من ثالث مجموعات أبطال الخليج، ثم يستقبل الهلال، السبت، لحساب الجولة الـ 13 من «روشن».