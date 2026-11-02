سداسية باختاكور تكتب فوز النصر الأكبر

صاغت ستة أهدافٍ، مساء الإثنين، أكبر فوزٍ في سجلّات فريق النصر الأول لكرة القدم على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميه الحالي والسابق.

وسحق النصر، في غياب قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفه باختاكور الأوزبكي 6ـ2، في طشقند، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من النسخة الجارية.

وأحرز الفريق، الذي يدرّبه الأسترالي آنج بوستيكوجلو، ثلاثة أهداف واستقبل هدفًا في كل شوط.

وسجَّل له البرتغالي جواو فيليش في الدقيقتين 17 و32، وعبد الله الحمدان في الدقيقة 15، وعبد الإله العمري «53»، وعبد الرحمن غريب «62»، والبرازيلي أنجيلو جابرييل «79».

ورفع «الأصفر» رصيده إلى 6 نقاط، وتبقت له مباراة مؤجَّلة مع الوصل الإماراتي. وبمعيار عدد الأهداف المسجّلة، منحته مباراة باختاكور أكبر فوزٍ في تاريخ مشاركاته ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي انطلق عام 2003 تحت اسم «دوري أبطال آسيا»، ويحمل تسميته الجديدة منذ الموسم قبل الماضي.

ولعِب النصر سبعًا من نسخ البطولة قبل تغيير اسمها، واثنتين بعده، إحداهما الجارية.

وفوزُه الأكبر، قبل سداسية باختاكور، كتبتُه نتيجة 5ـ1 مرتين، الأولى أمام الوحدة الإماراتي، ضمن ربع نهائي نسخة 20ـ2021، والثانية أمام العين الإماراتي، في مرحلة المجموعات من النسخة قبل الماضية، 24ـ2025.