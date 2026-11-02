النصر يعوض بوستيكوجلو بالسلسلة الأطول

كسر المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو الرقم الأكبر لعدد انتصاراته المتتالية مع فريق النصر الأول لكرة القدم، بعدما اكتسح لاعبوه باختاكور الأوزبكي 6ـ2، الإثنين في طشقند، ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

وهذا الفوز هو السادس على التوالي للفريق الأصفر، بعد أربعة انتصارات محليّة وخامس قاريّ.

بذلك، حقّق بوستيكوجلو سلسلة انتصاراتٍ أطول من تلك التي افتتح بها مهمَّته النصراوية، عندما كسِب خمس مبارياتٍ، إحداها ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يتعثر بالخسارة من الاتحاد، في خامس جولات دوري روشن السعودي.

وبعد توقُّف السلسلة الأولى، تذبذبت النتائج تحت قيادة المدرب الجديد. وفي 9 أكتوبر الجاري، بدأت السلسلة الحالية، التي شكَّلها الفوز على الدرعية ونيفتشي الأوزبكي ونيوم والفيصلي والخلود، وأخيرًا باختاكور.

ولعِب الفريق 15 مباراةً تحت قيادة بوستيكوجلو، كسِب 12 منها، وتعادل في واحدة، وخسِر اثنتين. وتهديفيًا، أحرز 41 هدفًا، بمعدل يقترب من ثلاثة أهداف للمباراة الواحدة، فيما استقبل 19.

ويواجه «الأصفر» مضيفه الحزم، الجمعة، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن، في آخر ظهور للفريقين قبل فترة توقّف تستمر نحو أسبوعين.