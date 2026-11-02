فيليش.. 8 مساهمات في 5 أيام

وقّع البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، على 8 مساهمات تهديفية، خلال مباراتين في غضون 5 أيام، بعدما صنع 4 أهداف أمام الخلود، الخميس، وأحرز هدفين وصنع آخرين أمام باختاكور الأوزبكي، الإثنين.

وأحرز «الأصفر» 11 هدفًا في اللقاءين، ففاز 5ـ3 على الخلود، ضمن دوري روشن السعودي، و6ـ2 على باختاكور، ضمن مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومع تألّقه اللافت أمام الفريقين، رفع فيليش عدد المباريات التي قدَّم فيها للنصر ثلاث مساهمات تهديفية أو أكثر إلى ثمانٍ، بواقع خمسٍ الموسم الماضي وثلاثٍ الجاري.

وأتمَّ الدولي البرتغالي 3 مساهمات تهديفية في 5 مباريات خلال موسمه الأول مع الفريق، جميعها ضمن دوري روشن السعودي، وأولاها مع افتتاح المسابقة عندما أحرز 3 أهداف في الفوز 5ـ0 على التعاون.

وأحرز اللاعب ذاته هدفين وصنع هدفًا لمواطنه النجم الكبير كريستيانو رونالدو، في الفوز 5ـ1 على الرياض، لحساب الجولة الثالثة.

وفي الجولة الخامسة من الموسم الماضي، أحرز فيليش ثلاثة أهداف «هاتريك»، وفاز فريقه 5ـ1 على الفتح..

وانتظر اللاعب حتى الجولة الـ 26 من الموسم الماضي ليسجل ثلاثية أخرى من المساهمات، وكان ذلك في الفوز 5ـ0 على الخليج، وأتمّها في شوط واحد للمرة الأولى، عندما سجّل في الدقيقتين 73 و79، قبل أن يصنع الهدف الأخير، والذي حمل توقيع البرازيلي أنجيلو جابرييل، في الدقيقة 91.

وفي الأمتار الأخيرة من الموسم الماضي، قاد فيليش فريقه لتجاوز عقبة الشباب ضمن الجولة 33، بنتيجة 4ـ2، إذ سجل هدفين بحلول الدقيقة العاشرة، قبل أن يطبع بصمته على هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 98 من نقطة الجزاء.

وفي الموسم الجاري، استعاد النجم البرتغالي علاقته مع المساهمات الثلاثية خلال لقاء الدرعية ضمن أول أدوار كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ تأخّر النصر بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، ثم صنع فيليش هدف التعادل للمدافع الفرنسي محمد سيماكان في الدقيقة 11، وصولاً إلى تسجيله هدفين، ليفتح الطريق نحو فوز صريح بنتيجة 4ـ1.

ومارس فيليش دور صانع اللعب بأبهى حلّة الخميس، عندما صنع 4 أهداف خلال الفوز 5ـ3 على الخلود، ضمن الجولة 12 من «روشن»، مهديًا رونالدو هدفين، قبل أن يكرر الرقم ذاته من المساهمات، الإثنين، بتسجيله هدفين وصناعته مثلهما أمام باختاكور، في رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.