جراحة ميسي الأسبوع المقبل.. والغياب المتوقع 3 أشهر

يخضع الفرنسي ريان ميسي، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الأسبوع المقبل، لجراحةٍ من أجل علاج إصابته في الرباط الداخلي للركبة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وأعلن الاتفاق، الإثنين، معاناة اللاعب من هذه الإصابة، في انتظار خضوعه لتدخُّلٍ جراحي لعلاجها، دون تحديد موعد العملية، أو المدة التي يحتاج إليها للتعافي.

وتتوقَّع المصادر غياب اللاعب مدةً لا تقلُّ عن ثلاثة أشهر، مع بقاء موعد عودته مرهونًا بمدى استجابته للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

وأشارت إلى تضرُّر الأربطة الداخلية لركبته اليمنى أثناء مشاركته أمام القادسية، 11 سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي. وغادر اللاعب تلك المباراة عبر تبديلٍ اضطراري في الدقيقة 58، وغاب بعدها عن خمسة لقاءاتٍ متتالية ضمن منافسات «روشن»، إضافةً إلى مواجهة الفريق مع كاظمة الكويتي لحساب دوري أبطال الخليج.

وفي سياق متصل، جاء بيان الاتفاق متوافقًا مع ما نشرته «الرياضية» سابقًا بشأن إصابات المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، والسويدي جوردان لارسون وخالد الغنام، جناحي الفريق.

وأفاد النادي الشرقاوي بإصابة لارسون بتمزُّقٍ من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، مقدِّرًا مدة تعافيه بين ثلاثة أسابيع وشهرٍ.

وبسبب إصابةٍ مماثلةٍ، يحتاج ديمبيلي، حسبَ البيان، من 20 إلى 25 يومًا للتعافي.

أمَّا الغنام، فتقرَّر إراحته، وتثبيت اليد لمدة عشرة أيامٍ، ثم إعادة إخضاعه لأشعةٍ من أجل تحديد طبيعة إصابته بصورةٍ نهائيةٍ، والمدة المتوقَّعة للتعافي، التي تتراوح مبدئيًّا، وفق البيان، بين ثلاثة أسابيع وشهر.