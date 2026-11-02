الإصابات تهدد أحلام باريس بثلاثية الريال

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، رحلة حذرة إلى ملعب فياريال الإسباني، الثلاثاء، باحثًا عن تحقيق فوزه الرابع تواليًا في دوري أبطال أوروبا من أجل الحفاظ على لقبه، في ظل إصابات تعصف بعدد من لاعبيه المهمين.

ويعيش فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أفضل أيامه قاريًا حيث توج باللقب مرتين تواليًا، ومحليًا حيث يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن ليل بعد فوزه الساحق، الجمعة، على مضيفه لوهافر 5ـ1 بفضل ثلاثية وتمريرتين حاسمتين للمغربي أشرف حكيمي.

ولم يُهزم باريس في آخر 13 مباراة له ضمن المسابقة القارية الرئيسة «9 انتصارات و4 تعادلات»، معادلًا الرقم القياسي للفريق الذي تحقق بين موسمي 2012ـ2013 و2013ـ2014.

في المقابل، يعيش فياريال الذي يخوض أول مواجهة قارية ضد باريس، فترة متقلبة في الدوري الإسباني وضعته في المركز الثامن بعيدًا عن مراكز الصدارة، كما حقق بداية عادية في دوري الأبطال مع فوز وخسارتين.

لكن حملة الفريق للتتويج بلقب ثالث تواليًا في دوري الأبطال مهددة ومعادلة إنجاز ريال مدريد الإسباني «2016، 2017، و2018»، في ظل الإصابات التي طالت عددًا من لاعبيه الأساسيين وأثارت الشكوك حول قدرة تشكيلته على خوض حملة جديدة نحو المجد القاري.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق، فإنه يتأثّر بعدد من الإصابات على صعيد اللاعبين الأساسيين، فقد أعلن النادي الثلاثاء الماضي خضوع المهاجم خفيتشا كفاراتسخيليا لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، قد تُبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة الأحد قبل الماضي.

ويُعد الدولي الجورجي آخر المنضمين إلى قائمة الإصابات التي تضم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي سيغيب لأسابيع عدة بعد إصابته أيضا أمام برشلونة.

ولا تقتصر مشاكل الإصابات على الخط الأمامي، إذ يغيب أيضًا قلب الدفاع وقائد الفريق، البرازيلي ماركينيوس والظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش.

وبعيدًا من الإصابات، تخلى باريس عن مجموعة من اللاعبين الذين شاركوا بأدوار مهمة في تتويجه بلقبي دوري الأبطال، ومنهم الجناح الفرنسي الدولي برادلي باركولا المنتقل إلى ليفربول الإنجليزي بـ 145 مليون يورو. كما سُمح للبرتغالي جونزالو راموش والكوري الجنوبي لي كانج-إن والسنغالي إبراهيم مباي بالرحيل إلى ميلان الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

ومع ذلك، وصف المدرب إنريكي سوق الانتقالات الصيفية التي خاضها النادي بأنها «استثنائية»، بعد التعاقد مع الدولي الفرنسي ماجنيس أكليوش، القادر على اللعب جناحًا أو في الوسط، قادمًا من موناكو، والإسباني فيران توريس صاحب هدف التتويج في نهائي كأس العالم، من برشلونة بـ 50 مليون يورو لكل منهما. كما ضم الجناح الدولي البلجيكي ميكا جودتس من أياكس الهولندي بنحو 55 مليونًا.

لكن كفاراتسخيليا قد يكون الضربة الأكبر فقد كان من أبرز لاعبي الأدوار الإقصائية في النسخة الماضية من دوري الأبطال، بعدما سجل سبعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في ثماني مباريات، وصولًا إلى النهائي أمام أرسنال.

واستهل باريس مرحلة الدوري الموسم الجاري بالفوز في الجولات الثلاث التي لعبت، وبات في وضع جيد لبلوغ الأدوار الإقصائية، إلا أنه قد يجد نفسه مضطرًا للتفكير في التعاقد مع بديل لكفاراتسخيليا خلال الانتقالات الشتوية في يناير، على الرغم من أن إنريكي أكد أن الفريق قادر على التعامل حتى مع إصابتين أو ثلاث.

وفي ظل الإصابات في الخط الأمامي، يبرز الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، صاحب النزعة الهجومية، الذي سجل ثلاثية في الفوز على لوهافر 5ـ1 الجمعة.

وقال إنريكي عنه :«إنه أقرب إلى لاعب هجومي.. يلعب في مواقع متقدمة ويملك القدرة على الانطلاق وصناعة الأهداف.. إنه أفضل ظهير أيمن في العالم. وما يعجبني فيه أنه يحافظ دائمًا على أعلى مستوى ويكون جاهزًا باستمرار. وهذا أمر مهم جدًا».