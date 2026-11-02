سوء النتائج يطيح بمدرب الرجاء

أقال نادي الرجاء البيضاوي المغربي الإسباني فرانسيسكو «باكو» خيميس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بسبب سوء النتائج، حسبما أعلن الإثنين.

ومني الرجاء بخسارته الأولى الموسم الجاري في الدوري، أمام نهضة بركان الوصيف 0ـ2، الأحد، ليهدر باكو فرصته الأخيرة للبقاء على رأس الإدارة الفنية.

واستهل الرجاء الموسم بفوز غير مقنع على نهضة الزمامرة الأخير 1ـ0، وسقط بعدها في فخ التعادل السلبي أمام المغرب الفاسي، والفتح الرباطي، وحسنية أغادير «1ـ1»، قبل أن يخسر أمام نهضة بركان، ويجد نفسه في المركز الـ 13 بست نقاط مع مباراة مؤجلة.

وأوضح بيان للنادي الإثنين: «هذا القرار يأتي عقب تقييم شامل للوضعية الرياضية للفريق، حيث لم ترق النتائج المحققة، وجودة الأداء، وكذا مستوى التطور العام للفريق، إلى التطلعات والأهداف الرياضة المسطرة من طرف النادي».

وأضاف: «بعد دراسة وتقييم المرحلة الماضية ارتأت اللجنة الرياضية أن إحداث تغيير على مستوى القيادة التقنية أصبح ضروريًا من أجل ضخ دينامية جديدة داخل الفريق».

وكان باكو «56 عامًا»، اللاعب الدولي السابق بين 1998 و2022، قال عقب الخسارة الأخيرة: «أريد أن يعرف الجميع أنني المسؤول الوحيد عن المستوى الذي ظهر به الفريق، ومستعد لتقبل أي قرار قد يتخذه النادي».