إنزاجي: لم أحسم التشكيل.. وإهدار الفرص يشغلني

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن حيرته في المفاضلة بين بعض الخيارات قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في الرياض، لحساب رابع جولات مجموعة «الغرب» من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى نيته حسم قراراته عقب الحصة التدريبية الأخيرة.

وخلال مؤتمر صحافي عُقِد الإثنين، عشية اللقاء، تحدث مدرب الهلال عن معاناة البرازيلي جابرييل مارتينيلي والهولندي كريسينسيو سامرفيل وسالم الدوسري، أجنحة الفريق، وزميلهم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، من بعض المشكلات، منوهًا إلى ترقب الجهاز الفني مدى جاهزيتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركتهم عدا سامفريل الموقوف، وقال: «سنقف على جاهزية اللاعبين، وسنتجنب تعريضهم للإصابات، وسيتضح موقف بعض الأسماء التي ذكرتها خلال المران الأخير».

وأشار إنزاجي إلى ضغط الروزنامة وتقارب مواعيد المباريات، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على جاهزية الفريق رغم ضيق الوقت، وذكر: «نعلم أن العديد من المباريات متقاربة في الجدول، لكننا الهلال ويجب أن نكون جاهزين».

وفي السياق ذاته، أقر المدرب الإيطالي بحيرته بين بعض الخيارات في الشقين الهجومي والدفاعي، مع إرجاء حسم المفاضلة إلى ما بعد الحصة التدريبية، مضيفًا: «نسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا والفوز في كل مباراة على حدة. لديّ حيرة بين بعض الخيارات على الصعيد الهجومي أو الشق الدفاعي، وسنرى بعد الحصة التدريبية ونقيّم خياراتنا».

وعن المنافس، وصفه بالقوي، مستشهدًا بنتائجه في البطولة وموقعه في الدوري الإماراتي، وقال: «نعلم أهمية اللقاء، خصمنا ممتاز، وانتصر في ثلاث مباريات آسيوية، ويحتل المركز الثاني في الدوري، وسندخل المباراة بكل قوة لنقدم كل ما لدينا».

ووجّه المدرب الإيطالي رسالة إلى جماهير الهلال، مطالبًا بمواصلة مساندة الفريق، وقال: «نتمنى أن يظلوا معنا كما كانوا وسيظلون، نحتاج إلى دعمهم، ونسعى لإسعادهم».

وفي تقييمه للمردود الفني للهلال، أبدى إنزاجي رضاه عن الأداء العام، لافتًا إلى تقديم الفريق مستويات جيدة على صعيد صناعة الفرص، وتميزه هجوميًا ودفاعيًا، لكنه أقر بوجود جوانب تحتاج إلى مزيد من العمل، خصوصًا في استثمار الفرص وتحسين الأداء الهجومي وخط الوسط.

وأكمل: «بعد عام ونصف من وجودي هنا، أعتقد أن الفريق يلعب بشكل جيد ويصنع الكثير من الفرص، ولدينا فرص مهدرة، ونعمل يوميًا على تحسين الحالة الهجومية وأداء خط الوسط من خلال التدريبات والحصص الفنية».

ويحتل الهلال المركز السادس في ترتيب المجموعة القارية برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين وهزيمة خلال الجولات الثلاث الأولى.