أكتشيشيك: الجماهير تطالبنا بـ «النخبة».. وإنزاجي طوّرني

شدَّد التركي يوسف أكتشيشيك، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، على أهمية تحقيق الفوز أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في الرياض، ضمن رابع جولات مجموعة «الغرب» من دوري أبطال آسيا للنخبة، مؤكدًا رغبة «الأزرق» في تقديم مباراةٍ قويةٍ أمام جماهيره.

وقال المدافع التركي خلال المؤتمر الصحافي، الإثنين، عشية المواجهة: «مباراتنا أمام فريقٍ صعب، لكننا سنلعب على أرضنا ونريد الفوز، ولدينا جماهير قوية ونسعى إلى تقديم مباراةٍ كبيرةٍ أمامها».

وفي حديثه عن الضغوط المصاحبة لترشيح الهلال للمنافسة على اللقب، أقرَّ المدافع بارتفاع سقف التوقعات، مشدِّدًا على إدراك اللاعبين أهمية البطولة، ورغبة الجماهير في التتويج بها، وذكر: «نعلم أننا فريقٌ قوي، والتوقعات تجاهنا مرتفعةٌ، وهذه البطولة مهمةٌ، وجماهيرنا تريد الفوز بها، لكننا نعرف أيضًا أنها تدعمنا، ونقدِّم مستوياتٍ أفضل بفضل مساندتها».

وعن دوره داخل الفريق، أكد التركي تركيزه على استثمار الفرص التي يحصل عليها، ومساندة زملائه، مع الاستعداد الدائم للمشاركة، مضيفًا: «الأهم بالنسبة لي مساعدة زملائي عندما ألعب، والاستمرار في تقديم العطاء، وستأتي فرصتي في المستقبل، وعليَّ أن أكون جاهزًا لمساعدة الفريق في كل وقتٍ».

وتحدث أكتشيشيك عن استفادته الفنية من العمل تحت قيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، قائد الدفة الفنية للفريق، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى اهتمام المدرب بالجوانب التكتيكية والتحليلية، إلى جانب العمل الفردي مع اللاعبين.

وقال: «نعمل كثيرًا على الجوانب التكتيكية والدفاعية، والمدرب يعمل معنا بصورةٍ فرديةٍ أيضًا، وتعلَّمت منه الكثير. العمل معه كان مهمًّا لمساعدتي في التطور، وسعيدٌ بما يقدمه لنا سيموني».

ويحتل الهلال المركز السادس في ترتيب المجموعة القارية برصيد ست نقاطٍ بعد انتصارين، وهزيمةٍ خلال الجولات الثلاث الأولى.