«سيرة عبيد بن بريكان اللاصوم».. مسيرة حياتية وتجربة شعرية

صدر عن «دار قهوة للنشر» كتاب «سيرة عبيد بن بريكان اللاصوم» من إعداد وتأليف ماجد البريكان، الذي يوثِّق فيه سيرة والده الشاعر عبيد بن بريكان الدغيلبي، رحمه الله، مستعرضًا محطات حياته، وتجربته العملية والشعرية، وما تركه من أثرٍ في أسرته ومحيطه الاجتماعي.

ويتناول الكتاب نشأة الراحل في نجد، بدءًا من مولده في الدرعية، مرورًا بحياة البادية ورعي الإبل، ثم انتقاله إلى الدوادمي ورحلته إلى الكويت، ووصولًا إلى استقراره في المنطقة الشرقية، والتحاقه بالسلك العسكري في مسيرةٍ جمعت بين العمل، وطلب العلم، وتحمُّل المسؤولية.

ويُسلِّط الإصدار الضوء على إصراره على استكمال دراسته، واهتمامه بالقراءة والتاريخ، إلى جانب تجربته في العمل الأمني، وتوليه مهام مأمور سجن الأحساء، وما صاحب تلك المراحل من مواقفَ وتجاربَ، أسهمت في تشكيل شخصيته.

كذلك يستعرض الكتاب تجربته الشعرية، وحضوره في الشعر الشعبي، وعلاقته بالنشر عبر مجلة «الشرق»، وصحيفة «اليوم» مع التوقف عند لقب «اللاصوم» الذي عُرف به، وميله إلى الابتعاد عن الظهور الإعلامي.

ويفرد الإصدار مساحة لحياته بعد التقاعد، وتجربته الزراعية في مزرعته بالقرنة قرب الدوادمي، واهتمامه بزراعة النخيل والعناية بها، وحرصه على توزيع ثمارها على أسرته وأقاربه، بوصفها جانبًا من جوانب عطائه وصلته بمن حوله.

ويقدِّم البريكان عبر هذا العمل شهادة ابن على حياة أبيه، تجمع بين توثيق المحطات، واستحضار المواقف الإنسانية، وتحفظ للأجيال سيرة رجلٍ ارتبطت حياته بقيم الكرم والعمل وصلة الرحم، وامتدت علاقاته الطيبة إلى دائرةٍ واسعةٍ من الأصدقاء والمعارف.