«شتاء المدينة».. 109 فعاليات و9 مناطق

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة موسم «شتاء المدينة» 2026ـ2027 الذي يقدم تجربةً سياحيةً وثقافيةً، تستلهم تاريخ المدينة المنورة، وهويتها الأصيلة، وتتيح للسكان والزوَّار الاستمتاع بمعالمها ومواقعها وتجاربها المتنوعة ضمن برنامجٍ موسمي، يمتدُّ على مدى ستة أشهرٍ.

ويجسِّد شعار الموسم «أيامها حياة» ثلاثة أبعادٍ متكاملة، تبدأ من الجذور التاريخية للمدينة، وما تحمله من إرثٍ حضاري وإنساني، مرورًا بحيوية الحاضر، وتنوُّع التجارب التي يعيشها الزائر، ووصولًا إلى آفاق المستقبل، وما تتيحه من فرصٍ لتطوير تجاربَ سياحيةٍ وثقافيةٍ مبتكرةٍ.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، يضمُّ الموسم 109 فعالياتٍ وتجاربَ، تتوزَّع على تسع مناطقَ رئيسةٍ، تشمل المنطقة المركزية، وقباء، وجبل أحد، وجبل عير، والخندق، والقبلتين، والعزيزية، وحي المغيسلة، وحديقة الملك فهد، ضمن ستة محاورَ رئيسةٍ، هي التاريخ، والثقافة، والاستكشاف والطبيعة، والترفيه، والنكهات والأطباق، والرياضة.

ويتيح الموسم للزوَّار فرصًا للتفاعل مع تاريخ المدينة المنورة من خلال تجاربَ ومساراتٍ تستحضر محطاتٍ بارزةً من تاريخها، إلى جانب البرامج الثقافية والفنية التي تحتفي بالأدب والحِرف والفنون، وتجارب الاستكشاف التي تُسلِّط الضوء على المواقع الطبيعية، فضلًا عن الأنشطة الترفيهية والرياضية، وتجارب المأكولات التي تعكس خصوصية الموروث المحلي.

وتبرز ضمن البرنامج مجموعةٌ من الفعاليات والتجارب، منها «نور المنورة» الذي يقدم عروضًا إبداعيةً وإثرائيةً في مواقعَ تاريخيةٍ مختارةٍ، و«أمسيات المدينة»، و«على خطاه»، إضافةً إلى تجارب مركز المدينة للفنون، والبرامج المرتبطة بالمعالم التاريخية والمواقع الثقافية، بما يثري خيارات الزوَّار، ويعزِّز تفاعلهم مع المكان.

ويراعي موسم «شتاء المدينة» تنوُّع اهتمامات الزوَّار الدوليين والسياح المحليين، وسكان المدينة المنورة من خلال برامجَ تناسب العائلات والشباب والأطفال ومحبي الثقافة والفنون والطبيعة والمغامرة، وتتيح لهم فرصًا متعددةً لاكتشاف المدينة وفق اهتماماتهم.