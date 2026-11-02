الأهلي يفرض السلبية الأولى على السد

خيَّم التعادل السلبي على مباراة فريق الأهلي الأول لكرة القدم ومضيفه السد القطري التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة لمجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين.

وتُعدُّ هذه «السلبية» الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين قاريًّا، والتعادل الثالث بينهما خلال تسع مبارياتٍ جمعتهما، إذ فاز كل فريقٍ في ثلاث مبارياتٍ.

وجاءت المباراة متكافئةً في معظم فتراتها مع أفضليةٍ للأهلي بنسبة استحواذٍ 58%، طبقًا لموقع «سوفا سكور».

وانتهى الشوط الأول بتسديدةٍ خطيرةٍ، أطلقها البرازيلي ويندرسون جالينو، لاعب الأهلي، واصطدمت بالقائم عند الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان الهجمات، وأهدر اللاعبون كل الفرص التي تهيَّأت لهم أمام المرميين، لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

ورفع الأهلي رصيده إلى ثماني نقاطٍ في المركز الثالث، بينما حصل السد على النقطة الثانية في المركز الـ 15 قبل الأخير.

ويحلُّ الأهلي ضيفًا على الشمال القطري، 23 نوفمبر الجاري، وبعدها بـ 24 ساعةً يلعب السد أمام مضيفه النصر ضمن الجولة الخامسة من البطولة القارية.