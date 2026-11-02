القادسية يفقد ريتيجي وذكري أسبوعين

رجحت مصادر خاصة بـ «الرياضية» غياب الإيطالي ماتيو ريتيجي وجهاد ذكري، لاعبي فريق القادسية الأول لكرة القدم، عن مواجهة الفيحاء، الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وحرمت الإصابة اللاعبَين من تمثيل الفريق أمام الغرافة القطري، الإثنين في الدوحة، لحساب رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن النادي، قبل انطلاق المباراة، عن تعرّض المهاجم ريتيجي لإصابة في الفخذ، والمدافع ذكري لإصابة في الفخذ الأيمن خلال مباراة الرياض، ضمن جولة «روشن» الـ 12.

وسيخضع اللاعبان إلى برنامجي تأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، فيما رجّحت مصادر «الرياضية» ابتعادهما عن التدريبات الجماعية نحو أسبوعين، ما يعني غيابهما عن لقاء الفيحاء، الذي يليه فترة توقّف للدوري بسبب مباريات المنتخبات.

والموسم الجاري، لعِب ريتيجي 15 من مباريات الفريق، وأحرز 10 أهداف، بينما لعِب ذكري، قلب الدفاع، 14.