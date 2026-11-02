4 تعيينات جديدة تقود «الرابطة»

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تنظيمًا إداريًا جديدًا بتعيين عبد العزيز الحميدي رئيسًا تنفيذيًا لقطاع العمليات، وخيسوس أرويو رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شؤون الأندية، ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للرابطة الهادفة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز وضوح المسؤوليات.

ويتولى الحميدي الإشراف على إدارات المسابقات، وعمليات المباريات، وخدمات المباريات، وتخطيط العمليات، مستندًا إلى خبرته التنفيذية في الرابطة ومعرفته بالجوانب التشغيلية والتنظيمية للمنافسات.

ويشرف أرويو على إدارات تراخيص الأندية، وتطوير الأندية، والرقابة المالية، والاستقطاب، التي تتكامل أعمالها لدعم الأندية في الجوانب الرياضية والمالية والتجارية، وتعزيز الحوكمة والاستدامة.

وسبق لأرويو العمل نائبًا للرئيس التنفيذي، ورئيسًا للشؤون القانونية، وإدارة كرة القدم في نادي إشبيلية الإسباني.

وشملت التعيينات محمد الجهني نائبًا للرئيس التنفيذي لقطاع شؤون الأندية، ليتولى تطوير مسارات العمل وتعزيز التنسيق بين إدارات القطاع.

وأسهم الجهني خلال عمله في الرابطة في تطوير عدد من المبادرات والأطر التنظيمية المرتبطة بالأندية، من بينها لائحة الرقابة المالية.

كما عينت الرابطة محمد الكحل مديرًا لإدارة المسابقات ضمن قطاع العمليات.

ويمتلك الكحل خبرة في الإدارة الرياضية، وسبق له شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي الخليج.

وقال عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «إن نمو المسابقة يتطلب أن نطور من أدواتنا التنظيمية باستمرار، وهذا التحديث امتداد طبيعي لمسار بدأناه منذ أعوام، وما يميز هذه المرحلة أننا نمتلك من الكفاءات ما يمكننا من بناء قطاعات تنفيذية متكاملة، بقيادات تجمع بين الإلمام بواقع الكرة السعودية والخبرة في الكرة الأوروبية».

يذكر أن «الرياضية» نشرت في أغسطس الماضي نقلًا عن مصادرها الخاصة، أن أرويو يقود فريقًا يضمُّ خمسة مسؤولين، يتولى دراسة ملفات تعاقدات أندية دوري روشن السعودي مع اللاعبين الأجانب ضمن برنامج الاستقطاب بعد إحالة الملفات من الأندية إلى البرنامج.

وكشفت «الرياضية» 12 أكتوبر الماضي عبر مصادرها الخاصة عن أن محمد الكحل انضم إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين، لتولّي منصب مدير المسابقات في إدارة العمليات كما جاء ترشيحه، وفق المصادر نفسها، من قِبل عبد العزيز الحميدي، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في الرابطة، ضمن توجُّهها للاستعانة بالكفاءات السعودية في المناصب التنفيذية المرتبطة بتشغيل المسابقات وتنظيمها.