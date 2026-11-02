ريشة: عدم احتساب جزائية للأهلي قرار صحيح

أيد المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، قرار الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق الأهلي الأول لكرة القدم خلال مباراته أمام السد القطري، الإثنين، في بطولة دوري أبطال آسا للنخبة.

وطالب لاعبو الفريق الأهلاوي بركلة جزاء عند الدقية الدقيقة 52 من المباراة التي جرت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة بعد لمس الكرة يد بيدرو مدافع السد داخل منطقة الجزاء.

وعلق ريشة على هذه الحالة قائلًا: «عند متابعة الكرة حصل اصطدام في الأرض، ثم تغير مسارها لتصطدم بذراع مدافع السد القطري، داخل المنطقة ويده كانت في وضع طبيعي ومبرر لحركة الجسد».

وأضاف: «ليس هناك حركة إضافية لذلك قرار الحكم صحيح، وليس هنالك مخالفة لمسة يد على اللاعب».

كما صادق ريشة على صحة قرار الحكم بشأن احتسابه ركلة حرة مباشرة على مدافع الأهلي بعد عرقلة أكرم عفيف على حدود منطقة الجزاء، مؤكدًا أنا المخالفة كانت خارج المنطقة.

وأضاف ريشة: «الحكم الأوزبكي نجح في إدارة اللقاء، وتميز باللياقة البدنية والقرارات الصحيحة، والأخطاء إن وجدت لم تكن مؤثرة»، مانحًا إياه 8.4 درجة على ما وصفه بقيادته الجيدة للمباراة.

وتعادل الأهلي والسد القطري سلبًا خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب ليكتفي كل فريق بنقطة واحدة.