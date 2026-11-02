بثلاثية البكيرية.. الجبلين يطارد العلا

قلص فريق الجبلين الأول لكرة القدم الفارق مع العلا، متصدر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إلى أربع نقاط، بعد تغلبه على البكيرية 3ـ0، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة، التي شهدت انتصارات الزلفي والنجمة والأنوار.

ورفع الجبلين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، خلف العلا المتصدر بـ25 نقطة، بعدما حقق انتصاره السادس في النسخة الجارية من الدوري.

وسجل ثلاثية الجبلين إينيو عند الدقيقة 19، وكارلوس دانيال «27»، ولوفانور «47»، في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل، فيما تجمد رصيد البكيرية عند ست نقاط.

وفي الزلفي، تغلب صاحب الأرض على الجندل 3ـ0، بأهداف مطير الزهراني «57»، وعبد العزيز الشريد «67»، وماجد مدني «85»، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، مقابل ست نقاط للجندل.

وانتزع النجمة انتصارًا متأخرًا على مضيفه الجيل 1ـ0، بعد تسجيل البرتغالي جواو نيفيز هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 90، على ملعب نادي هجر في الأحساء، ليرفع الفريق رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي الجيل عند خمس نقاط.

وفي الجوف، كسب الأنوار مضيفه العروبة 1ـ0، بهدف سيمي جرزان عند الدقيقة 73، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، مقابل ثماني نقاط للعروبة.

وتُختتم منافسات الجولة العاشرة، الثلاثاء، بمواجهتين تجمعان ضمك والأخدود في أبها، والرائد والوحدة في بريدة.