بوسيتش: كسبنا نقطة وخسرنا نقطتين.. رازفان: الفرق السعودية صعبة

أقرَّ الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بصعوبة اللقاء أمام السد القطري، الإثنين، مبينًا أنه كسب نقطةً، وخسر نقطتين أمام فريقٍ يلعب على أرضه.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وهو الأول بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقات القارية. وجرى اللقاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بوسيتش خلال مؤتمرٍ صحافي تلا المباراة: «كسبنا نقطةً، وخسرنا نقطتين. لا أستطيع أن أقول غير ذلك. لقد واجهنا فريقًا يمتلك الرغبة في الفوز، وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره، ولديه لاعبون على مستوى عالٍ».

وأضاف: «قدَّمنا مباراةً جيدةً، واستحوذنا على مجريات اللعب بشكلٍ كبيرٍ، وتحكَّمنا في مجريات الأمور، وتهيَّأت لنا عديدٌ من الفرص أمام المرمى، لكنَّنا لم نسجل».

وأبدى المدرب الهولندي رضاه التام عن أداء اللاعبين، وقال: «فعلنا كل شيءٍ، ولم يتبقَّ لنا إلا التسجيل، وهو ما لم يحدث اليوم».

وفي المقابل قال الروماني رازفان لوشيسكو فريق السد القطري عقب المباراة: «المباراة كانت قوية حاولنا كثيرا في الشوط الأول ووقعنا في بعض الأخطاء في الشوط الثاني».

وأضاف: «كان بمقدورنا أن نسجل هدفا على الأقل وصنعنا العديد من الفرص وهذه هي كرة القدم، ومواجهات الفرق السعودية دائمًا تكون صعبة»