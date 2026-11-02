بمسافة 1.200 كلم.. وزير السياحة يطلق «مسار الشمال»

أطلق أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة «مسار الشمال»، أحد المنتجات السياحية ضمن برنامج شتاء السعودية 2026، تحت شعار «في كل وقفة رحلة»، في خطوة تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والطبيعية التي تزخر بها السعودية، وتعزيز الحضور السياحي للوجهات الواقعة على امتداد المسار، وإتاحة تجارب سياحية متنوعة تعكس أصالة المكان وثراء الموروث الثقافي للمجتمعات المحلية.

ويمتد المسار لمسافة 1.200 كلم، انطلاقًا من الرياض وصولًا إلى جبة في منطقة حائل، مرورًا بـ«16» محطة في مناطق الرياض والقصيم وحائل، ليقدم أكثر من «130» تجربة سياحية متنوعة، بمشاركة «21» شركة لإدارة الوجهات وأكثر من «335» مرشدًا سياحيًا، وتشمل هذه التجارب استكشاف القرى التاريخية والمعالم التراثية، والمغامرات الصحراوية والأنشطة الريفية والثقافية، وتذوق المأكولات المحلية والتعرف على الحرف التقليدية، بما يعكس تنوع المقومات السياحية وأصالة الموروث المحلي للوجهات الواقعة على امتداد المسار.

وأوضح وزير السياحة أن إطلاق مسار الشمال يمثل خطوة جديدة في تطوير المنتجات السياحية النوعية التي تبرز تنوع المقومات السياحية في السعودية، وتتيح للزوار اكتشاف وجهات وتجارب جديدة، ويعكس الحرص على تعزيز دور المجتمعات المحلية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها نمو القطاع السياحي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمر «مسار الشمال» عبر «16» محطة، تشمل الرياض، وثادق وشقراء وأشيقر والقصب والمجمعة والغاط والزلفي في منطقة الرياض، والمذنب وعنيزة والرس والبكيرية وبريدة وعيون الجواء في منطقة القصيم، وصولًا إلى حائل وجبة في منطقة حائل، حيث تتنوع البيئات الطبيعية والمعالم التاريخية والتجارب السياحية، وتتجلى خصوصية كل وجهة من خلال أهلها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها، بما يثري تجربة الزائر ويعزز ارتباطه بالمكان.

ويسهم «مسار الشمال» في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، وتحفيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية للقطاع الخاص ورواد الأعمال.

ويأتي إطلاق المسار في مرحلته الأولية ضمن توجه يستهدف تطويره بصورة مستمرة، من خلال دراسة إضافة مواقع ومحطات وتجارب سياحية جديدة على مدى العام، بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز تنوع الخيارات السياحية والتكامل بين الوجهات.

ويأتي إطلاق «مسار الشمال» استكمالًا لتدشين هويته الرسمية، التي دعت الهيئة السعودية للسياحة منشآت القطاع الخاص والشركاء ومقدمي التجارب السياحية إلى تبنيها واستخدامها في أنشطتهم التسويقية والترويجية، وامتدادًا لجهود الهيئة في تطوير وتسويق المنتجات السياحية، وتعزيز التكامل بين الوجهات وإبراز تنوع مقوماتها، بما يسهم في تنشيط السياحة ودعم نمو القطاع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.