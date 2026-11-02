بعد 40 مشاركة.. الشهراني يسجل بشعار القادسية

احتاج ياسر الشهراني، ظهير فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى خوض 40 مباراةً قبل إحراز أول أهدافه منذ العودة إلى ناديه الحالي، صيف العام الماضي، بعد مسيرةٍ هلاليةٍ طويلةٍ حافلةٍ بالنجاحات.

وأحرز الشهراني ثالث أهداف فريقه أمام الغرافة القطري، مساء الإثنين في الدوحة، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولعِب الظهير المخضرم 40 مباراةً أخرى بقميص القادسية منذ عودته خلال انتقالات صيف 2025، لكنه غاب عن قوائم مُسجِّلي وصانعي أهدافها.

وأشركه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، في عشر مبارياتٍ سابقة الموسم الجاري.

وقبل لقاء الغرافة، أثنى رودجرز على الشهراني، وقال خلال مؤتمر صحافي: إن اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، يضيف الخبرة إلى المجموعة.

وقضى الظهير 12 موسمًا داخل نادي الهلال، أحرز خلالها 15 هدفًا، وصنع 41 في 421 مُشارَكة.