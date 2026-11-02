في الزيارة الرابعة.. البايرن يخشى خيبات الـ«ميتروبوليتانو»

يصطدم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بأتلتيكو مدريد الإسباني في رابع جولات المجموعة الموحدة لدوري الأبطال، وذلك للمرة التاسعة في البطولة منذ 15 مايو 1974، في مهمة تبدو صعبة أمام منافسه المنتشي بسبعة انتصارات على التوالي محليًا، وصاحب السجل القوي أمام الألمان على ملعبه.

ورغم تصدره الدوري المحلي إلا أن البايرن لا يقدم أداءً مقنعًا في الأبطال، فبعد بداية قوية بخماسية نظيفة أمام بودو جليمت النرويجي، تعادل مرتين مع فيكينج النرويجي 3ـ3، وأرسنال الإنجليزي 2ـ2. وسيحل هذه المرة ضيفًا على الـ«ميتروبوليتانو» الذي لم يسجل فيه أي فوز في ثلاث زيارات سابقة «خسارتان وتعادل»، ولم يحافظ على نظافة شباكه.

وتكمن صعوبة المواجهة في أن أتلتيكو لم يسقط على ملعبه في 16 مباراة متتالية أمام الألمان منذ 0ـ1 ضد بوروسيا دورتموند بدور المجموعات لموسم 1996ـ1997، مسجلًا 12 فوزًا، وأربعة تعادلات. كما كسب آخر أربع مباريات واختتمها بـ 5ـ1 على أينتراخت فرانكفورت 5ـ1 بالجولة الثانية الموسم الماضي.

عناصريًا يعاني بطل ألمانيا من الإصابات والغيابات المؤثرة، آخرها للدولي المغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية ناجحة في كاحله الأيمن بعد تعرضه لتمزق في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند السبت «2-2»، ستبعده نحو ثلاثة أشهر بحسب تقارير صحافية، فضلًا عن خسارته جهود المهاجم سيرج جنابري المصاب بفخذه الأيسر بين أربعة وستة أسابيع.

وقبل ست قائق من نهاية الوقت الأصلي، غادر الجناح الدولي الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب أيضًا وهو يمسك بركبته اليمنى، لكن اللاعب شارك في تدريبات الإثنين واضعًا رباطًا أسفل الرضفة مباشرة. كما يتعافى الألماني جمال موسيالا والجناح الكولومبي لويس دياز من تمزقات عضلية تعرضا لها في نهاية سبتمبر الماضي.

ويغيب المدرب البلجيكي فينسنت كومباني لبضعة أسابيع، بسبب تعرّضه لعدوى فيروسية تطورت لاحقًا إلى تهيج واختلال في السحايا، أدت إلى سقوطه وانهياره أثناء متابعة حصة تدريبية يوم 23 أكتوبر، مما استدعى نقله إلى المستشفى.

وفي حراسة المرمى، عاد مانويل نوير إلى التدريبات مجددًا الإثنين، بعدما أبعدته إصابة في القدم تعرض لها في 10 أكتوبر عن المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، إضافة إلى مباراة فيكينج في دوري الأبطال.

ومع ذلك يعول الفريق على آلته التهديفية التي لا تفتر والمتمثلة في شخص الدولي الإنجليزي هاري كين، المتوج الأحد قبل الماضي بجائزة الكرة الذهبية.

ومنذ انضمامه إلى البافاري عام 2023 سجل كين 37 هدفًا في 41 مباراة بدوري الأبطال ليرفع رصيده الإجمالي إلى 58، منها 21 مع توتنام الإنجليزي فريقه السابق.

وزار كين «33 عامًا» الشباك في كل واحدة من آخر 10 مباريات خاضها في دوري الأبطال. وإذا نجح للمباراة الـ 11 تواليًا على ملعب أتلتيكو فسيعادل الرقم القياسي في البطولة الذي حققه البرتغالي كريستيانو رونالدو بين عامي 2017 و2018 مع ريال مدريد.