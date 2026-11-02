قبل موقعة شباب الأهلي.. الهلال يتدرب دون سالم ونيفيش

غاب سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، وزميله البرتغالي روبن نيفيش، لاعب الوسط، عن الحصة التدريبية الأخيرة لـ «الأزرق»، الإثنين، قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورصدت «الرياضية» اكتفاء الثنائي بالخضوع لجلسات استشفائية في العيادة الطبية داخل مركز الماجدية الرياضي، بالتزامن مع أداء زملائهما الحصة التدريبية.

وأكدت لـ «الرياضية» مصادر خاصة استبعاد سالم من قائمة اللقاء القاري، فيما تضاءلت فرص مشاركة نيفيش، مع ترجيح غيابه عن المواجهة.

وكان الدوسري اشتكى من إصابة عشية مباراة الفريق مع الفتح، السبت الماضي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وخلال مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت هلالية بهدفين نظيفين، أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، اضطراره إلى استبعاد اللاعب من القائمة نظير تلك الإصابة.

وسيمتد غيابه إلى المباراة القارية التي تأتي ضمن رابع جولات مجموعة «الغرب» من «النخبة».

ويُنتظر أيضًا غياب نيفيش، الذي شارك في مباراة الهلال مع الفتح كاملة، وسجّل الهدف الثاني من ركلة جزاء خلال الدقائق الأخيرة.

وحسب المصادر، يعاني اللاعب البرتغالي من إجهاد بدني استدعى إخضاعه لجلسات استشفائية في العيادة الطبية، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

من جهته، سيغيب الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي عن الهلال مجددًا بداعي إصابة عضلة الفخذ الخلفية التي أبعدته منذ التعرض لها أمام القادسية، 23 أكتوبر الماضي، في الدوري.

كما سيفتقد الفريق العاصمي خدمات جناحه الهولندي كريسينسيو سامرفيل، الذي يستنفد أمام شباب الأهلي آخر مباريات عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه من لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي.

ويحتل الهلال المركز السادس في ترتيب المجموعة القارية برصيد 6 نقاط، بعد انتصارين وهزيمة خلال الجولات الثلاث الأولى.