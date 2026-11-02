أخضر القدامى إلى نصف نهائي كأس الخليج

تأهل المنتخب السعودي لقدامى اللاعبين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026، متصدرًا المجموعة الأولى، بعد فوزه على نظيره العراقي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما، الإثنين، على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل ناصر الشمراني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة، ليرفع المنتخب السعودي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، فيما حل المنتخب العراقي ثانيًا برصيد 6 نقاط، ليتأهل المنتخبان إلى الدور نصف النهائي.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل مع نظيره الكويتي بهدف لمثله، قبل أن يتغلب على المنتخب العُماني 3-1، ويختتم دور المجموعات بالفوز على العراق، ليحسم صدارة المجموعة دون خسارة.