جوردون: برشلونة لا يقل مستوى عن باريس والريال

أكد الإنجليزي أنتوني جوردون، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الإثنين، أن فريقه لا يقل مستوى عن باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، على الرغم من الهزيمتين الأخيرتين أمام الفريقين.

وظل فريق المدرب الألماني هانزي فليك من دون هزيمة حتى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في 20 أكتوبر، لكنه خسر 2ـ4 في باريس قبل أن يسقط على أرضه أمام ريال مدريد 1ـ2 في «كلاسيكو» الدوري الإسباني.

وكان برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، قد أحرز آخر ألقابه في دوري أبطال أوروبا 2015، ولا تزال هناك تساؤلات بشأن قدرته على التألق في المواعيد الكبرى.

وقال جوردون للصحافيين: «لا أعتقد أن باريس وريال مدريد أفضل منّا، علينا أن نتحمل مسؤولية الهزيمتين لأنهما أكبر مباراتين خضناهما حتى الآن الموسم الجاري وخسرناهما، لكنني لا أعتقد أنهم يتفوقون علينا».

وأضاف الإنجليزي الدولي: «أعتقد أننا فريق رائع، وفي أي يوم يمكننا الفوز على أي منافس، وفي هاتين المباراتين، هناك بعض الظروف المحيطة بمباراة باريس سان جيرمان، ففي نهاية الأسبوع ضمن الدوري المحلي أراحوا الفريق بأكمله، ونحن لم نحظ بهذه الأفضلية، لذا كنا مرهقين جدًا خلال المباراة، هذا أمر طبيعي ولا بأس به، وعلينا تحمّل المسؤولية، لكنني أعتقد أنهم امتلكوا أفضلية كبيرة بسبب ذلك».

وأوضح جوردون أن فريقه كان يستحق الفوز في «الكلاسيكو» الذي حسمه ريال مدريد بهدف متأخر من الفرنسي كيليان مبابي، بعدما انهار دفاع برشلونة.

وقال: «مباراة مدريد هي المباراة الوحيدة والأكثر أهمية التي نريد الفوز بها، بالنسبة لي كان ينبغي أن نفوز».

وتابع: «كنا الفريق الأفضل بكثير في المباراة، واستحوذنا على الكرة معظم الوقت، وصنعنا الفرص الأخطر، لكن أداءنا كان أقل بقليل من أفضل مستوياتنا، وهذا كلّفنا في النهاية، إذ استقبلنا هدفين سيئين جدًا».

وأردف: «أمام هذا النوع من المنافسين وبهذا المستوى من اللاعبين، يمكن أن تدفع الثمن بقسوة في مثل هذه المباريات، سنتعلم من أجل المرة المقبلة، وأنا متحمس جدًا لمواجهة هذه الفرق مجددًا لإظهار ما نستطيع القيام به».

ويواجه برشلونة ضيفه أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، في محاولة لاستعادة توازنه في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.