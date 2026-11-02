رباعية تكلف الاتحاد الهزيمة الأثقل على أرضه

سقط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم أمام ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 1ـ4 في جدة، مساء الإثنين، ضمن رابع جولات مجموعة «الغرب» من دوري أبطال آسيا للنخبة، متلقيًا هزيمته الأسوأ تاريخيًّا على أرضه ضمن المسابقة القارية.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدفين، سجَّلهما الباراجوياني أليخاندرو روميرو جامارا «كاكو»، لاعب الوسط، والبرتغالي رافاييل رودريجيز، الظهير الأيسر، في الدقيقتين 17 و42.

ومع بدايات الشوط الثاني، تمكَّن مروان الصحفي، جناح الاتحاد، من تقليص الفارق بهدفٍ في الدقيقة 53، فاتحًا الباب أمام إمكانية عودة «النمور» خلال اللقاء.

ودام الأمل الاتحادي خمس دقائق فقط قبل أن يتعرَّض لصدمةٍ مع إحراز مدافعه الصربي يان كارلو سيميتش هدفًا بالخطأ في مرماه «58» أثناء محاولته منع كرةٍ عرضيةٍ، ليتوسَّع الفارق مجدَّدًا.

وأجهز الفريق الزائر تمامًا على طموحات الاتحاد بهدفٍ رابعٍ من ركلة جزاءٍ، سدَّدها الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس، لاعب الوسط، في الدقيقة 90.

وخسر الفريق الجدَّاوي على أرضه بأربعة أهدافٍ للمرة الأولى في البطولة القارية، التي استُحدثت عام 2003، واكتسبت مسمَّاها الحالي بدءًا من الموسم قبل الماضي.

ولم يسبق للاتحاد السقوط على ملعبه بنتيجةٍ أثقل من 1ـ3 التي خسر بها مرتين أمام سونجنام الكوري الجنوبي في ذهاب نهائي 2004، وأمام العين ذاته في إياب دور الثمانية 2014.

وعادلت الهزيمة الجديدة أمام العين ثاني أثقل خسارةٍ للاتحاد في البطولة منذ انطلاقها، بالتساوي مع سقوطه أمام الوحدة الإماراتي خارج أرضه في دور المجموعات عام 2019، فيما تظل خسارته أمام الكرامة السوري في حمص بنتيجة 0ـ4، خلال إياب ربع نهائي نسخة 2006، الأقسى عبر تاريخه.

وهبط الاتحاد إلى المركز العاشر في مجموعة الغرب بعدما تجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ، جناها من انتصارٍ وتعادلٍ، مقابل هزيمتين، أولاهما أمام شباب الأهلي الإماراتي.

في المقابل، واصل العين تحقيق العلامة الكاملة رافعًا رصيده إلى 12 نقطةً من أربع مبارياتٍ، ليحتفظ بصدارة الترتيب.

وسيستقبل الاتحاد منافسه باختاكور الأوزبكي في الجولة الخامسة، بينما يلعب العين على أرضه أمام الاستقلال الإيراني.