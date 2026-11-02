أكبر نتيجة سعودية.. القادسية يكتسح الغرافة بخماسية

حقق فريق القادسية الأول لكرة القدم، الإثنين، أكبر فوزٍ سعودي على أرض الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، مكتسحًا مضيفه في الدوحة بخمسة أهدافٍ دون ردٍّ، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسم الضيوف المواجهة، على ملعب ثاني بن جاسم، في شوطها الأول بإنهائه متقدمين بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ، أحرز المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس اثنين منها في الدقيقتين 27 و45.

وافتتح الظهير محمد أبو الشامات الخماسية بهدفٍ في الدقيقة 17، وأضاف ياسر الشهراني، الظهير المخضرم، آخرَ «43».

واستمر القدساويون في الهجوم خلال الشوط الثاني، واختتم الجناح البديل محمد القحطاني الأهداف الخمسة في الدقيقة 81.

وهذا الانتصارُ هو الأكبر لأي فريق سعودي على الغرافة في قطر ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، باسميه السابق الذي ظهر في 2003 والحالي المعتمد منذ الموسم قبل الماضي.

وفي إطار البطولة، خاضت الفرق السعودية عشر مبارياتٍ سابقة أمام الغرافة على أرضه، كسِبت خمسًا منها، مقابل خسارتين، وثلاثة تعادلاتٍ.

وحقق الهلال اثنين من الانتصارات الخمسة، بنتيجتي 1ـ0 في 2011، و2ـ1 العام الماضي، وكتب الشباب انتصارين آخرين، بنتيجتي 3ـ1 في 2009، و2ـ1 في 2013.

وضِمن نسخة الموسم قبل الماضي، نزل النصر ضيفًا على الفريق القطري ذاته، وتغلّب عليه 3ـ1.

وفي المُجمَل، يحمل أكبر فوزٍ سعوديّ على الغرافة في دوري الأبطال بصمة فريق الاتحاد، وجاء بنتيجة 7ـ0 على ملعب «الإنماء» في جدة، لحساب مرحلة المجموعات الموسم الماضي.

وبالانتصار الكبير على مضيفه القطري، رفع القادسية عدد نقاطه إلى 8، من فوزَين وتعادلَين، في مجموعة الغرب، وبقِيَ صاحب الأرض من دون أي نقطة بعدما تلقّى خسارته الرابعة.