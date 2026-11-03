على بعد مباراة.. كين يخطط على قياسي رونالدو

يخطط الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، على مشاركة الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيله 11 هدفًا تواليًا في دوري الأبطال، عندما يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة.

ودشن كين، المتوج الأحد قبل الماضي بجائزة الكرة الذهبية، ظهوره الأول في المسابقة مع توتنام الإنجليزي بعمر 23 عامًا خلال موسم 2016ـ2017 ضد موناكو ذهابًا، وانتظر ثلاث مباريات ليدشن باكورة أهدافه في مرمى الفريق نفسه إيابًا.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي «33 عامًا» في 10مباريات تواليًا، وكان الأخير أمام أرسنال الإنجليزي «2ـ2» 21 أكتوبر، متجاوزًا به البولندي روبرت ليفاندوفيسكي والهولندي رود فان نيستلروي بحسب «يويفا»، لكنه يتطلع الآن لمعادلة إنجاز رونالدو التاريخي الذي حققه في الفترة من 29 سبتمبر 2017 إلى 11 أبريل 2018. وكان الأخير من ركلة جزاء ضد يوفنتوس الإيطالي بربع إياب النهائي على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» قاد به فريقه إلى المربع الذهبي للموسم الثامن تواليًا رغم الخسارة 1ـ3، بعدما فاز ذهابًا 3ـ0.

ويملك كين العديد من الأرقام المميزة في البطولة، إذ أصبح أسرع لاعب يصل إلى 10 و20 هدفًا أوروبيًا «بعد 12 و24 مباراة تواليًا»، ولم يتجاوز هذه الأرقام لاحقًا إلا الإيفواري سيباستيان هالر «10 ـ 6» والنرويجي إيرلينج هالاند «20 ـ 14». وعلى صعيد مواطنيه يعد أفضل هدّاف، وأول من سجل في سبع مباريات تواليًا، وأكثر من زار الشباك في موسم واحد «14 - 2025ـ2026».

ومع توتنام زار كين الشباك 21 مرة خلال 32 مباراة، مقابل 37 مع البايرن في 41 مواجهة منذ انضمامه عام 2023. وجاءت غالبية الأهداف بالقدم اليمنى بواقع 37، منها 17 ركلة جزاء، وتسعة باليسرى، و12 من كرات رأسية.

ومن الأرقام اللافتة أن كين لم يخسر أي مباراة سجل فيها بقدمه اليسرى أو برأسه وفقًا لإحصاءات «يويفا».