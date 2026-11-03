مع رودجرز.. 6 خماسيات قدساوية

انتصر فريق القادسية الأول لكرة القدم بخمسة أهدافٍ للمرة السادسة تحت قيادة المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، الذي بدأ مهمَّته في شهر ديسمبر الماضي.

واكتسح القادسية مضيفه الغرافة القطري 5ـ0، مساء الإثنين في الدوحة، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلى الرغم من غياب عددٍ من أبرز لاعبيه، مثل الإيطالي ماتيو ريتيجي، استعرض الفريق الشرقاوي قدراته الهجومية، وأمطر شباك مضيفه بهدفين للمكسيكي جوليان كينيونيس، وهدفٍ لكلٍّ من محمد أبو الشامات، وياسر الشهراني، والبديل محمد القحطاني.

وارتفع إلى سبعةٍ عددُ انتصارات القادسية مع رودجرز بخمسة أهدافٍ أو أكثر.

وفاز الفريق الشرقاوي 5ـ0 على كلٍّ من الطائي والخلود، و6ـ0 على الرياض الموسم الجاري، وهزم الفيحاء 5ـ0، وكلٍّ من الحزم والاتحاد 5ـ1 الموسم الماضي. وانتصارُه على الغرافة بات السادسَ له بخمسةٍ أهداف تحت قيادة مدرّبه الحالي.

ويخوض القدساويون، للمرة الأولى في تاريخهم، منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة التي انطلقت قبل 23 عامًا باسم «دوري أبطال آسيا»، وتحمل اسمها الحالي منذ 2024.