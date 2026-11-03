فليك: نمتلك القدرة على كتابة التاريخ

يبحث فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم عن العودة إلى طريق الانتصارات في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الموحَّدة.

ويملك برشلونة خمسة ألقابٍ في البطولة القارية، وكان الأخير في 2017 تحت قيادة الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي حاليًّا. أمَّا أستون فيلا، فتُوِّج باللقب مرةً واحدةً عام 1982.

وبعد بدايةٍ قويةٍ في الجولتين الأوليين، سقط برشلونة في «حديقة الأمراء» أمام باريس، بطل الموسمين الماضيين 2ـ4. ولم يستعد الفريق توازنه سريعًا بخسارته، وعلى ملعبه، مباراة «الكلاسيكو» أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1ـ2، ما أثار نوعًا من الشكوك حول فاعلية خط دفاعه الذي يستقبل أهدافًا سهلةً.

والتقى الفريقان أربع مراتٍ أوروبيًّا، فاز الفريق الكاتالوني بنتيجةٍ إجماليةٍ 4ـ3 في ربع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1977ـ1978، بينما تُوِّج أستون فيلا بكأس السوبر 1982 بعد فوزه على منافسه 3ـ1 إثر التمديد في الإياب عقب خسارة الذهاب 0ـ1.

ويحتل برشلونة، بطل إسبانيا الموسمين الماضيين، المركز الثامن في جدول الترتيب، ولن تكون مواجهته سهلةً مع الثاني، الذي يُعدُّ أحد خمسة فرقٍ حققت العلامة الكاملة حتى الآن.

مع ذلك، قلَّل الألماني هانزي فيك، مدرب برشلونة، من تأثير الخسارتين، وأكد قدرة فريقه، الذي سجل 11 انتصارًا حتى الآن، على النهوض، وتقديم ما يثبت قوته.

وفي مؤتمره الصحافي، الإثنين، أكد فليك، أن فريقه بخيرٍ، وظهر بشكلٍ جيدٍ في الفوز على ألافيس 6ـ1، السبت، ضمن الدوري المحلي، وقال: «نحن واثقون. لقد حققنا 11 فوزًا متتاليًا. صحيحٌ أننا تلقينا هزيمتين، لكننا نمتلك القدرة على الانتصار وتحقيق أهدافنا، وهي الفوز بالدوري ودوري الأبطال. نمتلك القدرة على كتابة التاريخ».

ويدرك فليك التحدي الذي يمثِّله فيلا حيث وصفه بالفريق الرائع: «كل مباراة في دوري الأبطال مميزة. ستكون مهمةً صعبةً للغاية، لكن نريد إنهاء الموسم ضمن المراكز الثمانية الأولى، وهذا ما نركز عليه».

ولفت إلى أن المدرب الإسباني أوناي إيمري يعدُّ واحدًا من أفضل المدربين في العالم: «إذا نظرت إلى فريقه، فستجد أن لديهم هيكلًا واضحًا في الدفاع والهجوم. لديهم أنماط لعبٍ مختلفةٌ، وهم خطيرون للغاية».

وسيفتقد برشلونة مرَّةً أخرى خدمات عددٍ من مدافعيه، وهو أمرٌ أقرَّ فليك بأنه «ليس طبيعيًّا، لكننا متحدون، وآمل أن يعود بعض اللاعبين بعد فترة التوقف الدولي».

وتابع: «أحد اللاعبين الذين قد يعودون قريبًا، هو الدنماركي أندرياس كريستنسن الذي تدرَّب وحيدًا الأحد. سنرى كيف ستبدو الأمور قبل نهاية الأسبوع».

وأعرب المدرب عن ثقته في المدافع أليخاندرو بالدي قائلًا: «من الطبيعي أن يفقد المرء ثقته بنفسه عندما لا يلعب بانتظامٍ، لكنني أراه يقدم أداءً رائعًا في كل حصةٍ تدريبيةٍ. إنه خيارٌ جيدٌ، وصغيرٌ في السن، وتخرَّج في أكاديمية لاماسيا، وهذا ناديه. أحاول مساعدته في استعادة ثقته بنفسه. إنه شابٌّ رائعٌ ولاعبٌ مذهلٌ».

كذلك أثنى على جافي، لاعب الوسط، على الرغم من قلة مشاركته في المباريات أخيرًا، وسلَّط الضوء على التفاهم بين بريان فاريناس ولامين يامال في المباراة الأخيرة.