إيفيتش: إرهاق الاتحاد ساعدنا

نَسَبَ الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم، جانبًا من تفوُّق لاعبيه على الاتحاد إلى عامل الراحة، مشيرًا إلى تمتُّعهم بفترة تحضيرٍ أطول من منافسهم، الذي خسر أمامهم بنتيجة 1ـ4، مساء الإثنين، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال إيفيتش: «نهنِّئ فريقنا على تحقيق الفوز، وعلى الطريقة المميَّزة التي لعبنا بها». مثنيًا على أداء الاتحاد خلال فتراتٍ من المواجهة، لكنه لفت إلى حصول لاعبي العين على أيامٍ للراحة قبلها، مقابل خوض منافسه اللقاء وسط حالةٍ من الإرهاق.

ونوَّه المدرب الصربي بتغيير الاتحاد نهجه الدفاعي في المباراة، موضحًا: «فاجأنا الاتحاد بإشراك ثلاثة لاعبين في الدفاع، إذ لم يسبق له اللعب بهذه الطريقة في المباريات الماضية».

وشدَّد على تركيز فريقه على تحقيق الانتصارات بصرف النظر عن هوية المنافس، مؤكدًا استهدافه الفوز في كل مباراةٍ.

وأشار إلى امتلاك كل فريقٍ نقاط قوةٍ وضعفٍ، رافضًا الخوض في تفاصيل الجوانب الفنية الخاصة بالمنافسين.

من جانبه، أعرب الباراجوياني أليخاندرو كاكو، لاعب وسط العين، الذي سجَّل هدف فريقه الأول خلال اللقاء، عن سعادته بالفوز، قائلًا: «سعيدٌ بالنقاط الثلاث. قدَّمنا أداءً جيدًا، ونتطلَّع إلى الأفضل في المباريات المقبلة».

وهبط الاتحاد إلى المركز العاشر في مجموعة الغرب بعدما تجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ، جناها من انتصارٍ وتعادلٍ، مقابل هزيمتين، أولاهما أمام شباب الأهلي الإماراتي.