كين: خذلوني في إنجلترا.. ولقب الأبطال أهم من الكرة الذهبية

أكد الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم، الإثنين، استعداده للتخلي عن جائزة الكرة الذهبية مقابل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع البافاري، وذلك عشية المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الثلاثاء.

وقال كين «33 عامًا» في مؤتمر صحافي الإثنين: «هل سأبادل الكرة الذهبية بلقب دوري أبطال أوروبا؟ بصراحة، نعم، سأفعل ذلك. الألقاب الجماعية هي السبب الذي يجعلنا نمارس كرة القدم».

وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي: «يجب أن أعترف بأن الفوز بالكرة الذهبية كان إحدى أجمل اللحظات في حياتي، وكان أمرًا استثنائيا للغاية، لكن رفع كأس دوري الأبطال مع بايرن سيكون أمرًا مذهلًا. لو كان الخيار بيدي، لاخترت اللقب، لكنني محظوظ لأنني أملك فرصة المنافسة على اللقبين معًا».

وتطرق مهاجم توتنام السابق إلى مسألة عدم حصوله على التقدير الكافي في بلاده قبل انتقاله إلى بايرن عام 2023، معتبرًا أن الأشخاص الذين يدركون كرة القدم ويفهمونها لطالما قدّروا أسلوب لعبه.

وقال: «أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحترمونني ويقدّرون ما أقدمه. وبالطبع، في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، ستتعرض دائمًا للانتقادات. لم أحقق ألقابًا خلال جزء كبير من مسيرتي، وقد استخدم البعض ذلك للانتقاص مني».

وتابع: «منذ فوزي بالكرة الذهبية، تلقيت الكثير من ردود الفعل الإيجابية. ربما يعود ذلك إلى أن مسيرتي كانت مختلفة بعض الشيء عن مسيرة الفائزين الآخرين، وإلى الصعوبات التي واجهتها، خصوصًا في بداياتها. ربما لم يتوقع البعض أن أصل إلى المستوى الذي أقدمه اليوم، لكن العمل الجاد والإصرار والقدرة على الصمود مكنتني من تحقيق ذلك».