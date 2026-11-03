سبورتينج ينهي مهمة فونسيكا في ليون

أبلغ باولو فونسيكا، مدرب فريق ليون الفرنسي الأول لكرة القدم، لاعبيه قراره الرحيل لتولي مهمة تدريب سبورتينج لشبونة، بحسب مصدر مقرّب من بطل فرنسا سبع مرات.

وكانت أنباء رحيل فونسيكا قد تسربت خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن يظهر المدرب البالغ 53 عامًا متأثرًا عقب فوز ليون على أنجيه 2-0، الأحد.

وبحسب المصدر ذاته، سيتولى مواطنه جورجي ماسيل قيادة الفريق مؤقتًا خلال المباراتين المقبلتين، أمام ريال سوسييداد الإسباني، الخميس، ضمن مسابقة الدوري الأوروبي ثم أمام بريست، الأحد، بالدوري المحلي.

ومن المقرر تعيين مدرب جديد لليون مع بداية فترة التوقف الدولي المقبلة، اعتبارًا من التاسع من نوفمبر، فيما يبرز اسم الإسباني كارلوس فيسينس الذي أُقيل أخيرًا من تدريب براجا البرتغالي، ضمن أبرز المرشحين لخلافة فونسيكا.

ولم يُحسم بعد موعد مباشرة فونسيكا مهامه مع سبورتينج البرتغالي الذي يشارك في دوري الأبطال، ويستعد لمواجهة شاختار دانييتسك الأوكراني، الثلاثاء، في لندن، ضمن دور المجموعة الموحدة، قبل أن يستضيف موريرينسي السبت محليًا.

ويمتلك فونسيكا سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له الإشراف على بورتو وباكوش فيريرا وبراجا وشاختار دانييتسك وليل الفرنسي وميلان الإيطالي، قبل وصوله إلى ليون في 31 يناير 2025، خلفًا لبيار ساج الذي أقيل من منصبه.

وكان فونسيكا مرتبطًا بعقد مع ليون يمتد حتى 30 يونيو 2027، ما يعني أن النادي الفرنسي سيحصل على تعويض مالي من سبورتينج مقابل فسخ العقد.

وعلى الرغم من عدم صدور إعلان رسمي من الناديين حتى الآن، كان سبورتينج قد نشر بيانًا، الأحد، كشف فيه دخوله في مفاوضات مع مدربه الحالي روي مانويل جوميز بورجيس، المعروف باسم روي بورجيس، من أجل إنهاء التعاقد بين الطرفين.

وخلال فترة إشرافه على ليون، نجح فونسيكا في قيادة الفريق إلى التأهل مرتين إلى الدوري الأوروبي، لكنه أخفق في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.