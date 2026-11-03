فيسينج: الاتحاد يحتاج إلى عمل كبير.. وأتحمل المسؤولية

حمّل الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الإرهاق البدني جانبًا من مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام العين الإماراتي بنتيجة 1ـ4، مساء الإثنين، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيرًا إلى حاجة «النمور» لمزيد من العمل اللياقي حتى يتمكنوا من مجاراة أقوى المنافسين، في وقت شدد فيه على تحمّله مسؤولية النتائج، ووقوفه إلى جانب لاعبيه.

وخلال مؤتمر صحافي بعد الخسارة القارية قال: «محبط من الخسارة. الإرهاق أثر علينا، ولم نستطع مجاراة المنافس لياقيًا»، مقرًا بصعوبة المواجهة أمام فريق يمتلك خبرة كبيرة، رغم استعداد الاتحاد لها.

وأوضح المدرب الألماني أن فريقه بدأ المباراة بصورة جيدة، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى في الشوط الأول، قبل استقباله هدفًا وصفه بـ «السخيف»، مضيفًا: «لم نكن مثاليين ذهنيًا وفنيًا»، في إشارة إلى الأخطاء التي ارتكبها لاعبوه.

وتطرق فيسينج إلى الجانب الذهني للاعبين بعد استقبال الأهداف، مشيرًا إلى قدرته على التواصل معهم خلال المباراة، لكنه لا يستطيع السيطرة على حالتهم الذهنية عقب اهتزاز الشباك، مشددًا على ضرورة تقبل الخسارة والعمل على التطور في المواجهات المقبلة.

وردًا على سؤال «الرياضية» بشأن الفوارق البدنية بين الفريقين، أقرّ مدرب الاتحاد بحاجة لاعبيه إلى عمل كبير على المستوى اللياقي لمواجهة فرق من طراز العين، وذكر: «نحتاج إلى عمل كثير لياقيًا لمواجهة مثل هذه الفرق»، موضحًا أن الإعداد يسير بصورة صحيحة، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، مع ضرورة وصول اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة من جميع النواحي.

وشدد على اختلاف ظروف الفريقين قبل المواجهة، مشيرًا إلى حصول العين على فترة راحة، مقابل خوض الاتحاد عدة مباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

ولفت إلى أهمية اللياقة البدنية في مثل هذه المواجهات، كما أشار إلى تأثير الأخطاء التي وقع فيها فريقه خلال هذه المباراة وسابقتها.

واستشهد بقدرة الاتحاد على العودة في مباريات سابقة رغم تأخره في النتيجة، واصفًا سيناريو مواجهة العين بأنه الأسوأ، في ظل عجز فريقه عن تدارك الموقف هذه المرة.

وفيما يتعلق بتحمله مسؤولية النتائج، أكد المدرب الألماني: «في كل مباراة لا نحقق فيها النتيجة المرجوة، أتحمل المسؤولية، لكن هناك أمورًا أخرى لا تقتصر على الجوانب الفنية، بل تتعلق بضرورة التعامل مع مختلف الظروف. علينا أن نتطور لنتمكن من مواجهة فرق قوية مثل العين، ونستحق الأفضل، لكننا لم نستسلم، والمشوار لا يزال طويلًا».

ودافع فيسينج عن لاعبيه، مؤكدًا رضاه عن المجموعة الحالية، بقوله: «سعيد باللاعبين الموجودين في الفريق، وسأدافع عنهم إلى آخر لحظة»، عادًا تراجع المستوى في بعض المباريات أمرًا طبيعيًا في كرة القدم، وأردف: «لا نزال نعمل للوصول إلى ما نسعى إليه، لكن النتائج حاليًا لا تصب في مصلحتنا، مع الأسف، ولا يزال أمامنا عمل كبير».

ونوّه بخوض الفريق 18 مباراة خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها معه، مشيرًا إلى تطور الأداء في تلك الفترة، لكنه عاد للتأكيد على تأثير عامل الإرهاق في مستوى اللاعبين.

وهبط الاتحاد إلى المركز العاشر في مجموعة الغرب بعدما تجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ، جناها من انتصارٍ وتعادلٍ، مقابل هزيمتين، أولاهما أمام شباب الأهلي الإماراتي.