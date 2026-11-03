رودجرز: ضغطنا بشراسة على الغرافة

أشار الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى دور السرعة والضغط الشرس في فوز لاعبيه 5-0 على الغرافة القطري، الإثنين في الدوحة، ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصرّح رودجرز، خلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة: «القادسية قدم لقاءً بمستوى عالٍ، وأظهر الحدة والروح الهجومية التي تميِّزه دائمًا، وسرعة اللعب ما يحدد أداء الفريق في كل مباراة».

وعن الشوط الأول، الذي انتهى 4-0، قال: «بدأنا بشكل ممتاز وفرضنا سيطرة كبيرة على مجريات اللقاء، والأداء الدفاعي كان على قدر جودة الهجومي، والضغط بشراسة هو ما مكَّن اللاعبين من مواصلة هجماتهم».

ولفت رودجرز إلى مواصلة فريقه السيطرة على اللعب في الشوط الثاني، وعبّر عن سعادته بمُجمَل الأداء وحصول العديد من اللاعبين على دقائق لعِب.

ورفع القادسية رصيده إلى 8 نقاط في مجموعة الغرب، من انتصارين وتعادلين.

وكانت الجولتان الماضيتان قد شَهِدتا تعادله 1-1 مع باختاكور الأوزبكي والسد القطري، على الترتيب، بعدما افتتح مشواره القاري بالفوز 2-1 على الوصل الإماراتي.