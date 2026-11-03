بعد الكأس.. إيفرتون يفوز مجددًا على نيوكاسل يونايتد

كرّر فريق إيفرتون الأول لكرة القدم فوزه على نيوكاسل يونايتد، وكسِبه للمرة الثانية خلال خمسة أيام، متقدمًا إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

وبعد ثلاثة أيام من لقائهما ضمن كأس «كاراباو»، تواجه الفريقان مساء الاثنين في مدينة نيوكاسل ضمن تاسع جولات «البريميرليج»، وانتصر إيفرتون بهدفٍ دون رد، أحرزه المهاجم السنغالي تيرنو باري في الدقيقة 49.

ومكَّنت النقاطُ الثلاث الفريقَ الأزرق من تخطّي سبعة فرقٍ في الترتيب، أحدها نيوكاسل يونايتد، الذي حلَّ في المركز الـ 13، بعدما تجمّد رصيده عند 11 نقطة.

وقبل انتهاء المواجهة، على ملعب سانت جيمس بارك، طُرِد الإنجليزي جاكوب رامزي، لاعب وسط أصحاب الأرض، إثر تلقيه بطاقتين صفراوين، عقِب دخوله بديلًا.

والخميس الماضي، فاز إيفرتون 3-1 على نيوكاسل يونايتد، ضمن رابع أدوار كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وأحرز باري أحد أهداف «التوفيز» الثلاثة على ملعب ديكينسون هيل، قبل أن يكرّر التسجيل في سانت جيمس بارك.

ويقود المدرب الإسكتلندي ديفيد مويس إيفرتون، فيما يخوض «الماجبايز» موسمه مع المدرب الألماني ماتياس يايسله.