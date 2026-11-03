الدوري الإيطالي.. رونيايتش خامس المدربين المقالين

أقال نادي أودينيزي الإيطالي، الإثنين، الألماني كوستا رونيايتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه، وعيّن مواطنه باولو زانيتي خلفًا له حتى نهاية الموسم، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المحلي.

وجاء قرار الإقالة عقب تراجع نتائج الفريق الذي خسر سبعًا من مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، ليتراجع إلى مراكز الهبوط، بعدما أنهى الموسمين الماضيين في وسط الترتيب.

وكانت الخسارة الثقيلة أمام روما 2-5 على ملعبه، خلال نهاية الأسبوع، بمثابة الضربة الأخيرة للمدرب الذي دفع ثمن تراجع أداء الفريق منذ انطلاق الموسم.

وأوضح النادي في بيان الإثنين: «افترق الطرفان بعد أكثر من عامين شهدا تحقيق أهداف مهمة».

وسارع أودينيزي إلى تعيين زانيتي، المدرب السابق لأندية فينسيا وإمبولي وهيلاس فيرونا، في محاولة لاستعادة توازنه والخروج من منطقة الخطر.

ويحتل أودينيزي المركز التاسع عشر بخمس نقاط فقط بعد مرور عشر جولات، ليصبح رونيايتش خامس مدرب يغادر منصبه في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، بعد فابيو حروسو مع فيورنتينا، والإيطالي - الألماني دومينيكو تيديسكو مع بولونيا، والإسباني كارلوس كويستا مع بارما، ودافيدي نيكولا مع فينيسيا.