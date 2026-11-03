جمعية الخيل.. أكثر من 700 مستفيد ورعاية بطولات المواليد والخيل السعودية

أكد الأمير سلمان بن فيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل، أن معظم الإنجازات التي حققتها الخيل العربية الأصيلة داخل وخارج السعودية جاءت ثمرةً لجهود شخصية بذلها ملاك الخيل ومربوها على مدى أعوام، بإمكاناتهم الذاتية وشغفهم بهذا الموروث الأصيل، وذلك خلال مؤتمر الجمعية، الذي عقد مساء الإثنين في فندق نوفيتيل بالرياض.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل أن ما تحقق يعكس حجم الفرص المتاحة متى ما توفرت البيئة الداعمة والبنية التحتية اللازمة، وتطرق في المؤتمر المنعقد في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بقطاع الخيل إلى أبرز الملفات التي تمس القطاع، وأهداف الجمعية ودورها، إلى جانب ما حققته من منجزات خلال الفترة الماضية، إضافة إلى نقل صوت ملاك الخيل والمستثمرين في القطاع، وإيصال تطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها إلى الجهات المعنية، بما يسهم في إيجاد بيئة داعمة لنمو القطاع واستدامته.

وتناول الأمير سلمان بن فيصل في مستهل المؤتمر تصريح المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في برنامج «سقراط»، مستعرضًا تسلسل الاجتماعات السابقة التي عقدتها الجمعية معه أو من ينوب عنه، والتي تمحورت حول توفير أراضٍ مخصصة لأنشطة الخيل العربية، مشيرًا إلى أن أرض السيباني وُضعت ضمن الخيارات المطروحة في هذا الشأن.

وأجمع المشاركون في المؤتمر من أعضاء جمعية الخيل على أهمية استقلالية مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وتوضيح خطته الاستراتيجية، لما لذلك من أثر مباشر على المستثمرين في القطاع ووضوح الرؤية أمامهم عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مؤكدين ضرورة تفعيل دور المركز، وتحفيز الاستثمار فيه، وتشغيل المستشفى التابع له، بما يعزز مكانته رافدًا رئيسيًا لقطاع الخيل في السعودية.

واستعرض المؤتمر جملة من منجزات الجمعية، وفي مقدمتها برامجها ودوراتها التدريبية التي تجاوز عدد المستفيدين منها 700 مستفيد من داخل السعودية وخارجها، إضافة إلى رعايتها لفئة المواليد في بطولة حائل الدولية للخيل العربية الأصيلة 2026.

أعلنت الجمعية عن رعايتها لفئة المواليد في بطولة منطقة مكة المكرمة المقبلة وتبنّي رعاية الخيل سعودية الأصل والمنشأ في ظل إلغاء بطولة المهرجان الدولي، إضافة إلى استحداث فئة خاصة ضمن بطولة مكة المكرمة، حرصًا على استمرار الفرصة أمام المربين المحليين، ودعمًا لإنتاج الخيل العربية الأصيلة داخل السعودية والارتقاء بجودتها.

وكشفت المؤتمر عن تقدم جمعية الخيل بملف مشروع العيادة البيطرية المتنقلة إلى صندوق دعم الجمعيات، وانتظار الموافقة عليه في ظل العمل على تحقيق هدف إيصال الخدمات البيطرية إلى ملاك الخيل في مواقعهم، وسط تأكيد المشاركين أن هذه الجهود امتداد لدور الجمعية في خدمة ملاك الخيل ومربيها والمهتمين بها، وتمكين القطاع ليكون أكثر جاذبية للاستثمار، بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية الخيل أن المؤتمر جاء ليكون منبرًا ينقل صوت الملاك والمستثمرين بكل وضوح، وأن الغاية الأساسية منه هي تطوير القطاع والارتقاء به، انطلاقًا من طموح سعودي عالٍ يتطلع إلى أن تتبوأ السعودية مكانتها المستحقة عالميًا في صناعة الخيل العربية الأصيلة.