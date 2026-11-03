بارما يسقط أتالانتا.. وفيورنتينا يزيد معاناة ساسولو

سقط فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام بارما في ختام منافسات المرحلة العاشرة من الدوري، بينما استعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات بعد خمس جولات تعادل فيها مرتين وخسر ثلاثًا، بفوزه الإثنين على مضيفه ساسولو 4-2.

وفي المباراة الأولى، زاد بارما من معاناة مضيفه أتالانتا على ملعب «نيو بالانس أرينا» في بيرجامو، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ليخرج من منطقة الهبوط ويتقدم نحو المركز الخامس عشر، فيما تجمّد رصيد مضيفه عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر بعد الخسارة الخامسة.

وسنحت أول فرصة في المباراة لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، عندما وجد دي كيتيليري مساحة للتقدم للأمام وسدد كرة أرضية بيسراه مرت بجوار القائم البعيد.

واصل أتالانتا ضغطه، حيث هز كرستوفيتش الشباك في الدقيقة الثامنة، لكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل الطفيف على زاباكوستا في بداية الهجمة.

بعد ذلك، فرض بارما فعاليته الهجومية في اللحظات الحاسمة، بعدما افتتح جيوفاني فابيان التسجيل «41» برأسية إثر ركلة ركنية نفذها فينتشنزو سيرو.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ضاعف بارما تقدمه بهدف عكسي سجله مدافع أتالانتا دافيدي زاباكوستا «47»، قبل أن يختتم سيموني لونتاني الثلاثية بعد تسع دقائق.

مع اقتراب مباراة دوري المؤتمر الأوروبي الخميس، سيحول أتالانتا انتباهه إلى التحدي التالي أمام كيران الكازاخي، حيث من المقرر إجراء جلسة تدريبية صباح الثلاثاء خلف أبواب مغلقة بمركز «بورتولوتي» في زينجونيا.

وفي المباراة الثانية، استفاق فيورنتينا بعد خمس جولات تعادل فيها مرتين وخسر ثلاثًا، بفوزه الإثنين على مضيفه ساسولو 4-2.

تقدم ساسولو، القادم من ثلاث خسائر في الدوري، عن طريق أرماند لورينتي «25»، فيما أدرك ماتيو بلجرينو التعادل «45+2».

وفي الدقيقة 50، تقدم «فيولا» بواسطة أليو نجي، ثم أدرك لورينتي التعادل لساسولو «65». لكن الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو والإسباني فيكتور فالدينيباس، القادمين من ريال مدريد، منحا فريقهما الفوز بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين «79» و«90+3».

وبهذه النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر، بينما تجمّد رصيد ساسولو، الذي تكبد الخسارة السادسة، عند المركز السابع عشر بفارق الأهداف.