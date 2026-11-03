رسميًا.. إعادة جدولة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبعد التشاور مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، إعادة جدولة النسخة المقبلة من كأس آسيا للمنتخبات، لتنظم خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028 في السعودية، بدلًا عن موعدها المقرر سابقًا، من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، في السعودية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان صادر اليوم، أن القرار جاء عقب مناقشات موسعة، في ضوء المستجدات الراهنة وما يرتبط بها من اعتبارات تتعلق بالترتيبات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص المشترك على توفير الظروف المثلى لتنظيم البطولة، بما يضمن تجربة استثنائية للمنتخبات المشاركة والجماهير وجميع الأطراف المعنية.

وأثنى الاتحاد الآسيوي على التزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة واستعدادهما الكامل لتقديم بطولة عالمية المستوى للاعبي القارة وجماهيرها، مؤكدًا ثقته في الجهود المبذولة لاستضافة نسخة استثنائية تعكس مكانة البطولة وتطلعات الجماهير الآسيوية.

وفي ختام بيانه، أكد الاتحاد الآسيوي مواصلة العمل بشكل وثيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة والاتحادات الأعضاء المشاركة والشركاء وجميع الأطراف المعنية، لضمان الانتقال السلس إلى الموعد الجديد للبطولة.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء السعودية أكد ياسر المسحل رئيس مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 الجاهزية التامة لتنظيم البطولة وقال: «السعودية على أتم الجاهزية لاستضافة كأس آسيا، واستعداداتنا لاستقبال منتخبات وجماهير القارة في يناير كانت مكتملة وفق الخطط المعتمدة، وسنواصل العمل بالزخم ذاته وصولًا إلى الموعد الجديد للبطولة في ديسمبر 2027».

وأضاف: «إعادة الجدولة تعني انتقال موعد البطولة إلى تاريخها الجديد، فيما تمضي خططنا واستعداداتنا وفق ما هو معتمد، ونعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وجميع الشركاء لضمان تجربة تنظيمية متكاملة وعالية المستوى، وتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة السعودية وكأس آسيا».