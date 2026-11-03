بعد القرار الآسيوي.. تأجيل جولة «روشن»

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، عن تأجيل مباريات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، المقررة، من الخميس 5 نوفمبر إلى السبت 7 نوفمبر 2026، وذلك في أعقاب قرار إعادة جدولة بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية، وما ترتب على تغيير موعدها من إتاحة مساحة إضافية في الروزنامة الرياضية، وفق ما جاء في بيان الرابطة على موقعها الرسمي.

وأوضحت الرابطة أن القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لتوزيع جولات دوري روشن على ما تبقى من الموسم، في ضوء المستجدات المرتبطة بالروزنامة الرياضية، وبهدف إعادة تقييم مواعيد المباريات بصورة متكاملة، وتحقيق أفضل توازن ممكن في وتيرة المنافسات، مع مراعاة فترات التعافي والاستشفاء للاعبين.

وكانت الجولة الـ13، قبل قرار التأجيل، تتوزع على ثلاث مواجهات الخميس، تجمع الخلود بالخليج، وأبها بالشباب، والقادسية بالفيحاء، فيما يشهد يوم الجمعة ثلاث مباريات أخرى، يلتقي خلالها الفتح مع الرياض، والحزم مع النصر، والاتحاد مع نيوم.

وتختتم الجولة السبت بثلاث مواجهات، تجمع الفيصلي بالدرعية، والاتفاق بالهلال، والأهلي بالتعاون، لتصبح المباريات التسع جميعها ضمن المواجهات المؤجلة، بانتظار تحديد مواعيد إقامتها الجديدة.

وفي إطار استكمال مراجعة الروزنامة، تعتزم الرابطة عقد ورشة عمل مع الأندية لمناقشة توزيع الجولات والاعتبارات المرتبطة بجدول المسابقة، والاستماع إلى مرئيات الأندية ومقترحاتها، بما يسهم في الوصول إلى أفضل توزيع ممكن للمباريات المتبقية، وتحقيق التوازن بين متطلبات المنافسة والجاهزية الفنية والبدنية للفرق.

وأكدت الرابطة أن المواعيد الجديدة للجولة الـ13 ستُعلن وفق آلية الإعلان المعتمدة، بعد استكمال المراجعة واعتماد التوزيع المحدث للروزنامة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دون تحديد موعد بديل حتى الآن.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن، الثلاثاء، وبعد التشاور مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، إعادة جدولة النسخة المقبلة من كأس آسيا للمنتخبات، لتنظم خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028 في السعودية، بدلًا عن موعدها المقرر سابقًا، من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، في السعودية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان صادر ، أن القرار جاء عقب مناقشات موسعة، في ضوء المستجدات الراهنة وما يرتبط بها من اعتبارات تتعلق بالترتيبات اللوجستية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار الحرص المشترك على توفير الظروف المثلى لتنظيم البطولة، بما يضمن تجربة استثنائية للمنتخبات المشاركة والجماهير وجميع الأطراف المعنية.