اصطدام ينهي حياة دي ميجل

توفي خيسوس دي ميجل، مهاجم فريق تينيريفي الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعد ساعاتٍ من نقله إلى المستشفى إثر اصطدامٍ عنيفٍ مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراةٍ في دوري الدرجة الثانية، وفق ما أفاد النادي.

وأصدر الفريق الإسباني بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «بقلوبٍ يعتصرها الألم، وفي حالةٍ من الصدمة وعدم التصديق، يعلن نادي سي دي تينيريفي عن الوفاة المأساوية للاعبه خيسوس دي ميجل، صباح الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الـ 08:00».

وأضاف تينيريفي في بيانه: «لا توجد كلماتٌ يمكنها تقديم العزاء، ولا شيء على الإطلاق يمكن أن يخفف من وطأة هذا الحزن العميق. إننا نقف إلى جانب عائلته المفجوعة، وأحبائه، وجميع مشجعي نادي تينيريفي الذين يبكون هذا الفقدان الجلل».

وختم تينيريفي بـ: «تُعرب عائلة خيسوس دي ميجل عن امتنانها العميق لكل مَن عبَّر عن دعمه ومساندته، وتطلب من صميم قلبها احترام خصوصيتها التامة خلال هذه الفترة العصيبة».

وتعرَّض المهاجم، صاحب الـ 30 عامًا، لاصطدامٍ مع خيسوس أوونو، حارس مرمى فريق أندورا، ما استدعى نقله بشكلٍ عاجلٍ إلى المستشفى، إذ وُصِفَت حالته في البداية بأنها مستقرَّةٌ على الرغم من خطورتها.

وأدى هذا الاصطدام العنيف إلى توقف المباراة التي كانت تندرج ضمن المرحلة الـ 12 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، في الدقيقة 97، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لكل فريقٍ.

وبقي دي ميجل ممدَّدًا بلا حراكٍ على أرض الملعب لبعض الوقت قبل أن يُنقل إلى المستشفى حيث أفادت الصحافة المحلية بأنه تعرَّض لأزمةٍ قلبيةٍ.

وقبيل الإعلان عن وفاته، كان مستشفى تينيريفي قد أصدر بيانًا، ذكر فيه بأن الحالة الصحية للاعب تدهورت من الناحية العصبية.