إقالة نونو سانتو

أقال نادي وست هام الإنجليزي البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بعد البداية المخيبة للآمال في دوري المستوى الثاني «تشامبيون شيب».

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يؤكد نادي وست هام يونايتد رحيل نونو إسبيريتو سانتو، مدرب الفريق الأول للرجال، عن منصبه بأثرٍ فوري».

وأضاف وست هام: «بعد مراجعةٍ شاملةٍ لبداية موسم دوري المستوى الأول الإنجليزي، يرى مجلس الإدارة أن التغيير ضروري في هذا الوقت لضمان استمرار تحقيق أهداف النادي وتطلعاته».

وأشرف المدرب البرتغالي، صاحب الـ 52 عامًا، على الفريق في الموسم الماضي عندما هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق لسانتو أن أشرف على فرقٍ عدة، أبرزها فالنسيا الإسباني، ومواطنه بورتو، وتوتنام الإنجليزي، كما يملك تجربةً في دوري روشن السعودي مع فريق الاتحاد.

ويُعدُّ وست هام المرشح الأبرز للصعود المباشر إلى دوري المستوى الأول «بريميرليج»، لكنَّه يحتل المركز الثامن متأخرًا بفارق ست نقاطٍ عن ميدلزبرة المتصدر.