الخميس.. أخضر الشاطئية يواجه مصر في افتتاح البطولة العربية

يصطدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، الخميس المقبل، بنظيره المصري في أولى مواجهات بطولة كأس العرب الخامسة، التي يُنظِّمها الاتحاد المصري، ويُشرف عليها الاتحاد العربي خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري في منتجع بورتو سعيد.



وأوقعت القرعة الأخضر، في البداية، في طريق أصحاب الأرض، ثم يواجه العراق، وموريتانيا، الجمعة والسبت 6 و7 نوفمبر.

ويشارك في البطولة ثمانية منتخباتٍ، هي السعودية، ومصر، حامل اللقب، وعُمان، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، والعراق، وليبيا، ستتنافس على «كأس العاصمة».

وتضمُّ قائمة كل منتخبٍ 12 لاعبًا، يشارك منهم خمسةٌ في التشكيل الأساسي، بمَن فيهم حارس المرمى، بينما تشتمل قائمة البدلاء على سبعة لاعبين كحدٍّ أقصى، من بينهم حارس مرمى بديل. وتنقسم المباراة إلى ثلاثة أشواطٍ متساويةٍ، مدة كلٍّ منها 12 دقيقةً صافيةً، ويتوقف الوقت عند تسجيل هدفٍ، أو ارتكاب خطأ، أو خروج الكرة.