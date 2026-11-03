أتلتيكو مدريد يصطدم بالبايرن وكين يترقب القياسي

يواجه فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، المنافس على صدارة الدوري الإسباني «لاليجا» مع الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، الثلاثاء، بايرن ميونيخ الألماني، متصدر «البوندسليجا»، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبعد بدايةٍ قويةٍ بخماسيةٍ نظيفةٍ أمام بودو جليمت النرويجي، تعادل الفريق البافاري مرتين مع فيكينج النرويجي 3ـ3، وأرسنال، بطل إنجلترا، 2ـ2.

ولم يخسر بايرن ميونيخ في آخر ثلاث مبارياتٍ جمعته بـ «لوس روخيبلانكوس»، وأسفرت أحدث المواجهات بين الفريقين في دور المجموعات لموسم 2020ـ2021 عن فوز بايرن 4ـ0 في ميونيخ، والتعادل 1ـ1 في مدريد.

وحقق الفريق البافاري الفوز في أربعٍ من أصل ثماني مواجهاتٍ بينهما، لكنَّه لم ينجح بعد في تحقيق أي انتصارٍ على أتلتيكو على الأراضي الإسبانية خلال ثلاث محاولاتٍ سابقةٍ.

ويُعاني بايرن من الإصابات، آخرهم المغربي إسماعيل صيباري، الذي خضع لعمليةٍ جراحيةٍ في كاحله الأيمن بعد تعرُّضه لتمزُّقٍ في الرباط خلال مواجهة بوروسيا دورتموند «2ـ2»، ما سيُبعده نحو ثلاثة أشهرٍ عن الملاعب، حسبَ تقاريرَ صحافيةٍ، فضلًا عن خسارته جهود سيرج جنابري، مهاجم الفريق، المصاب بفخذه اليسرى.

وقبل ست دقائقَ من نهاية الوقت الأصلي، غادر الفرنسي مايكل أوليسيه الملعب أيضًا وهو يمسك بركبته اليمنى، كما يتعافى جمال موسيالا، والكولومبي لويس دياز من تمزُّقاتٍ عضليةٍ، تعرَّضا لها نهاية سبتمبر الماضي.

وتتركز الأنظار على الإنجليزي هاري كين، المتوَّج أخيرًا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبٍ في العالم.

وسجل كين، صاحب الـ 33 عامًا، في كل واحدةٍ من آخر عشر مبارياتٍ خاضها في دوري الأبطال. وإذا نجح مهاجم البايرن في هز الشباك للمباراة الـ 11 تواليًا على ملعب «ميتروبوليتانو»، فسيعادل الرقم القياسي في البطولة الذي حقَّقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي حاليًّا، بين عامَي 2017 و2018 مع ريال مدريد.