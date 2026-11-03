أمام فياريال.. سان جيرمان يبحث عن الرابع تواليا

يخوض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، بطل الموسمين الماضيين، رحلةً حذرةً إلى أرض فياريال الإسباني، الثلاثاء، باحثًا عن تحقيق فوزه الرابع تواليًا في دوري أبطال أوروبا.

ويعيش رجال الإسباني لويس إنريكي، مدرب الفريق، أفضل أيامهم قاريًّا حيث تُوِّجوا باللقب مرتين تواليًا، ومحليًّا يتصدَّرون الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن ليل بعد فوزهم الجمعة على مضيفهم لوهافر 5ـ1 بفضل ثلاثيةٍ وتمريرتين حاسمتين من المغربي أشرف حكيمي.

وقال إنريكي عن الظهير المغربي: «مهاجمٌ عندما تكون الكرة في حوزتنا. لديه الحرية لفعل ذلك عندما نكون في وضع الاستحواذ، لكنَّه ملزمٌ بالدفاع عندما لا تكون الكرة في حوزتنا».

ولم يُهزَم سان جيرمان في آخر 13 مباراةً له ضمن المسابقة القارية الرئيسة «تسعة انتصاراتٍ وأربعة تعادلاتٍ»، معادلًا الرقم القياسي للنادي الذي تحقَّق بين موسمي 2012ـ2013 و2013ـ2014.

في المقابل، يعيش فياريال، الذي يخوض أول مواجهةٍ قاريةٍ ضد سان جيرمان، فترةً متقلبةً في الدوري الإسباني، وضعته في المركز الثامن بعيدًا عن مراكز الصدارة، كما حقق بدايةً متواضعةً في دوري الأبطال مع فوزٍ وخسارتين.