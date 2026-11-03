ضد أستون فيلا.. برشلونة يسعى إلى التعويض الأوروبي

يستضيف فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم أستون فيلا الإنجليزي، الثلاثاء، باحثًا عن تعويض سريع لخسارته الكبيرة أمام سان جيرمان 2ـ4، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الفريق الكاتالوني اللقاء الأوروبي أمام أستون فيلا، أحد خمسة أندية حققت العلامة الكاملة حتى الآن، منتشيًا بفوزه على ألافيس بنتيجة 6ـ1 في الدوري الإسباني، الذي يتصدره بفارق نقطتين عن أتلتيكو، وثلاث عن ريال مدريد، الذي هزمه في «الكلاسيكو».

وقال فيرمين لوبيز، أحد المسجلين في المباراة لشبكة «موفيستار»: «كان أسبوعًا صعبًا بالنسبة لنا، ولم يكن هناك مكان أفضل من كامب نو وأمام جماهيرنا للعودة إلى الطريق الصحيح».

وأضاف لوبيز عن زميليه البرازيلي رافينيا ولامين يامال، اللذين تقاسما أربعة أهداف: «لامين ورافينيا يصنعان الفارق، ومعهما سنحقق أشياءً كبيرة».

والتقى الفريقان أربع مرات في المسابقات الأوروبية، ضمن مواجهتين بنظام الذهاب والإياب.

وفاز برشلونة بنتيجة إجمالية 4ـ3 في الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 1978، بينما تُوِّج أستون فيلا بكأس السوبر الأوروبية عام 1982 بعد فوزه بنتيجة إجمالية 3ـ1.