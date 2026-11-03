الهلال وشباب الأهلي.. أحداث لا تنسى

آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
الهلال وشباب الأهلي.. أحداث لا تنسى
2026.11.03 | 03:40 pm
الأكثر قراءة
1
بعد القرار الآسيوي.. تأجيل جولة «روشن»
2
4 تعيينات جديدة تقود «الرابطة»
3
النصر يعوض بوستيكوجلو بالسلسلة الأطول
4
القادسية يفقد ريتيجي وذكري أسبوعين
5
رسميًا.. إعادة جدولة كأس آسيا 2027
6
15 نوفمبر.. اجتماع يحسم قرار كأس آسيا
7
إقالة نونو سانتو
8
أمام عجمان والهلال.. الاتفاق يفقد لارسون والغنام وديمبيلي
Previous
Next
اخترنا لكم
«الرياضية» تقف على جاهزية ملعب أرامكو ومستجدات الافتتاح
جولر.. طفل مدلل ضحت عائلته من أجله
ثقافة جديدة تداهم الدوري الإنجليزي: لا للاستحواذ.. نعم للفوز.. والتعاون الأول في روشن
أبطال أول لقب خليجي اتفاقي.. ما بين الإعلام والإدارة والابتعاد
من هي بشاير الغانم الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي النجمة؟
×
الكرة السعودية
2026-11-03 16:11:09
الهلال.. إنزاجي يستبعد اليامي
الكرة السعودية
2026-11-02 22:27:26
قبل موقعة شباب الأهلي.. الهلال يتدرب دون سالم ونيفيش
الكرة السعودية
2026-11-02 20:51:56
أكتشيشيك: الجماهير تطالبنا بـ «النخبة».. وإنزاجي طوّرني
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-10-07 20:59:16
90 اخترقوا حقوق الاتحاد.. وإجراءات نظامية تشمل التعويض
الصورة .. قصة
2026-10-04 23:20:54
تحضيرات النهائي تبدأ
الكرة السعودية
2026-10-02 23:21:31
بـ 34 هدفا.. «العنابي» ثالث ضحايا «الأخضر»
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-03 11:20:37
بعد القرار الآسيوي.. تأجيل جولة «روشن»
الكرة السعودية
2026-11-02 21:56:20
4 تعيينات جديدة تقود «الرابطة»
الكرة السعودية
2026-11-02 21:44:47
القادسية يفقد ريتيجي وذكري أسبوعين
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-03 16:59:53
ابن داخل لـ«الرياضية»: فيسينج صدمني وأخطاء الاتحاد فادحة
الكرة السعودية
2026-11-03 00:36:57
فيسينج: الاتحاد يحتاج إلى عمل كبير.. وأتحمل المسؤولية
الكرة السعودية
2026-11-03 00:27:10
إيفيتش: إرهاق الاتحاد ساعدنا
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-11-02 20:08:37
مهرجان أهداف نصراوي
الكرة السعودية
2026-11-02 19:53:39
فيليش.. 8 مساهمات في 5 أيام
الكرة السعودية
2026-11-02 19:32:57
النصر يعوض بوستيكوجلو بالسلسلة الأطول
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-11-03 16:45:32
بعد الارتجاج.. الأهلي يفحص أتانجانا
الكرة السعودية
2026-11-02 22:15:01
بوسيتش: كسبنا نقطة وخسرنا نقطتين.. رازفان: الفرق السعودية صعبة
الكرة السعودية
2026-11-02 22:06:02
ريشة: عدم احتساب جزائية للأهلي قرار صحيح
Previous
Next
×
منوعات
2026-11-01 00:35:57
ضربة إسبينوزا القاضية تطيح ببلاندون
منوعات
2026-10-31 22:26:03
في جولتين.. ريتو يقضي على جارسيا
منوعات
2026-10-31 21:15:40
بالإجماع.. الموهبة السعودية يسجل انتصاره السادس
Previous
Next
×
ESports
2026-10-31 16:15:11
العبود السادس في ترتيب نهائيات لعبة TFT
ESports
2026-10-29 15:15:24
«إيبك جيمز» تتعاون مع ون بيس
ESports
2026-10-29 15:07:01
«بلايستيشن» تكشف عن مجموعة «Prism Collection»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث