الأخضر يثبّت معسكر الدوحة

ثبَّتت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم موعد تجمُّع اللاعبين الدوليين في 8 نوفمبر الجاري، استعدادًا لتنظيم معسكرٍ تحضيري ضمن «أيام فيفا» خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر في الدوحة، العاصمة القطرية، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعسكر سينظَّم في موعده على الرغم من إعلان الاتحاد الآسيوي، بالتشاور مع نظيره السعودي واللجنة المحلية المنظِّمة لكأس آسيا «السعودية 2027»، إعادة جدولة النسخة المقبلة من البطولة، لتنظَّم في الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، وكذلك تأجيل الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، التي كان من المقرَّر أن تنطلق الخميس المقبل.

وكانت «الرياضية» نشرت، مطلع نوفمبر الجاري، أن إدارة الأخضر اختارت فندق «والدورف أستوريا» في الدوحة مقرًّا للمعسكر الخارجي، استعدادًا لمواجهة منتخبَي كوريا الجنوبية وأوزبكستان، 13 و17 من الشهر ذاته.

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي أعلن برنامجه، وتضمَّن معسكرين تدريبيين في قطر ومدينة الخُبر، يتخللهما أربع مبارياتٍ تجريبية.