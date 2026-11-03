استعداد سيتي

خاض لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصةً تدريبيةً أخيرةً استعدادًا لمواجهة آر بي لايبزيج الألماني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)