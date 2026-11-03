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استعداد سيتي

2026.11.03 | 03:44 pm
خاض لاعبو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، حصةً تدريبيةً أخيرةً استعدادًا لمواجهة آر بي لايبزيج الألماني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا (رويترز)
استعداد سيتي

استعداد سيتي

استعداد سيتي

استعداد سيتي

استعداد سيتي

استعداد سيتي

استعداد سيتي