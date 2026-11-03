حصة مدريدية

انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة أيك أثينا اليوناني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)