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حصة مدريدية

2026.11.03 | 03:47 pm
انتظم لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة أيك أثينا اليوناني، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
حصة مدريدية

حصة مدريدية

حصة مدريدية

حصة مدريدية