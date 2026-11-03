تأهب بورتو

تأهب لاعبو فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة نابولي الإيطالي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.(الفرنسية)