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تأهب بورتو

2026.11.03 | 03:48 pm
تأهب لاعبو فريق بورتو البرتغالي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، بحصة تدريبية، استعدادًا لمواجهة نابولي الإيطالي، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.(الفرنسية)
تأهب بورتو

تأهب بورتو

تأهب بورتو